Медведев оценил итоги голосования по поправкам к Конституции

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ означают очень высокий кредит доверия президенту и власти в целом, надо оправдать доверие граждан, заявил председатель партии "Дмитрий Медведев. Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ означают очень высокий кредит доверия президенту и власти в целом, надо оправдать доверие граждан, заявил председатель партии " Единая Россия

"Очевидно, что вот эти решения, голосование и подписанный президентом указ о вступлении поправок в конституцию в юридическую силу означают очень высокий кредит доверия. Кредит доверия президенту, власти в целом", - сказал Медведев на расширенном заседании Совета руководителей фракций в режиме видеоконференции.

"Мы говорили об этом и с вами, я разговаривал с Владимиром Владимировичем тоже по итогам голосования, вот наша с вами задача - я в данном случае обращаюсь к коллегам, к товарищам по партии - действительно оправдать доверие людей", - добавил он.