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Медведев оценил итоги голосования по поправкам к Конституции
Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ означают очень высокий кредит доверия президенту и власти в целом, надо оправдать доверие граждан, заявил... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:00
2020-07-06T13:00
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий медведев
единая россия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дмитрий медведев, единая россия, политика
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ означают очень высокий кредит доверия президенту и власти в целом, надо оправдать доверие граждан, заявил председатель партии "Единая Россия
" Дмитрий Медведев
.
"Очевидно, что вот эти решения, голосование и подписанный президентом указ о вступлении поправок в конституцию в юридическую силу означают очень высокий кредит доверия. Кредит доверия президенту, власти в целом", - сказал Медведев на расширенном заседании Совета руководителей фракций в режиме видеоконференции.
"Мы говорили об этом и с вами, я разговаривал с Владимиром Владимировичем тоже по итогам голосования, вот наша с вами задача - я в данном случае обращаюсь к коллегам, к товарищам по партии - действительно оправдать доверие людей", - добавил он.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.