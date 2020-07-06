Медведев призвал ЕР законодательно обеспечить поправки

"На "Единой России" как на главной политической силе страны лежит основная ответственность за законодательное обеспечение поправок в конституцию", - сказал он в ходе совещания с регионами по изменениям законодательства после принятия поправок к конституции.

Медведев также подчеркнул, что поправки уже вступили в силу, а значит, "нужно начать энергичную работу по их воплощению в жизнь".

Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.