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Ядерные технологии
https://ria.ru/20200706/1573949291.html
Лукашенко поручил МЧС уделить внимание безопасной эксплуатации БелАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МЧС республики уделить особое внимание безопасной эксплуатации Белорусской АЭС, первый энергоблок которой... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:58
ядерные технологии
белорусская аэс
александр лукашенко
владимир семашко
гродненская область
белоруссия
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353
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белорусская аэс, александр лукашенко, владимир семашко, гродненская область, белоруссия, в мире

Лукашенко поручил МЧС уделить внимание безопасной эксплуатации БелАЭС

12:58 06.07.2020
159
© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС. Архивное фото
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МЧС республики уделить особое внимание безопасной эксплуатации Белорусской АЭС, первый энергоблок которой готовится к запуску.
Как сообщила президентская пресс-служба, Лукашенко в понедельник в своей резиденции – Дворце независимости - вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Там же чествовали и выпускников, окончивших военные учебные заведения Белоруссии с отличными показателями в учебе. Обращаясь к участникам церемонии, глава государства, в частности, актуализировал задачи, которые стоят перед военными и правоохранителями.
Белорусская АЭС
29 июня, 17:15
Загрузку топлива в первый реактор БелАЭС начнут в августе
"Службы, подразделения и органы управления министерства по чрезвычайным ситуациям должны еще больше работать на предупреждение и ликвидацию инцидентов и аварий. Особое внимание следует обратить на безопасную эксплуатацию атомной станции", - заявил Лукашенко.
Он также отметил, что Белоруссия в нынешних условиях вынуждена уделять пристальное внимание обеспечению собственной военной безопасности, и важнейшая роль в этом отводится вооруженным силам. "Мы оснащаем войска новыми и модернизированными танками, средствами связи и радиоэлектронной борьбы, радиолокационными станциями, постоянно обновляем парк авиационной техники. Теперь и присутствующим здесь офицерам вооруженных сил предстоит активно включиться работу по поддержанию постоянной боевой готовности частей и воинских соединений", - сказал президент.
Кроме того, Лукашенко обратил внимание, что главная задача сотрудников органов внутренних дел - обеспечение общественного порядка в стране и безопасности граждан. В числе приоритетов в деятельности правоохранителей были названы противодействие наркомании, коррупции, усиление борьбы с кражами и преступлениями в сфере высоких технологий.
БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Минэнерго Белоруссии сообщало, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть - на сентябрь-октябрь. Однако в конце июня белорусский посол в России Владимир Семашко заявил, что загрузка топлива на первый реактор БелАЭС начнется в августе. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.
Строительство Белорусской АЭС
20 ноября 2019, 13:26Ядерные технологии
Подготовка к ключевому этапу предпусковых работ идет на первом блоке БелАЭС
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Ядерные технологииБелорусская АЭСАлександр ЛукашенкоВладимир СемашкоГродненская областьБелоруссияВ мире
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