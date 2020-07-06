Лукашенко поручил МЧС уделить внимание безопасной эксплуатации БелАЭС

Как сообщила президентская пресс-служба, Лукашенко в понедельник в своей резиденции – Дворце независимости - вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Там же чествовали и выпускников, окончивших военные учебные заведения Белоруссии с отличными показателями в учебе. Обращаясь к участникам церемонии, глава государства, в частности, актуализировал задачи, которые стоят перед военными и правоохранителями.

"Службы, подразделения и органы управления министерства по чрезвычайным ситуациям должны еще больше работать на предупреждение и ликвидацию инцидентов и аварий. Особое внимание следует обратить на безопасную эксплуатацию атомной станции", - заявил Лукашенко.

Он также отметил, что Белоруссия в нынешних условиях вынуждена уделять пристальное внимание обеспечению собственной военной безопасности, и важнейшая роль в этом отводится вооруженным силам. "Мы оснащаем войска новыми и модернизированными танками, средствами связи и радиоэлектронной борьбы, радиолокационными станциями, постоянно обновляем парк авиационной техники. Теперь и присутствующим здесь офицерам вооруженных сил предстоит активно включиться работу по поддержанию постоянной боевой готовности частей и воинских соединений", - сказал президент.

Кроме того, Лукашенко обратил внимание, что главная задача сотрудников органов внутренних дел - обеспечение общественного порядка в стране и безопасности граждан. В числе приоритетов в деятельности правоохранителей были названы противодействие наркомании, коррупции, усиление борьбы с кражами и преступлениями в сфере высоких технологий.