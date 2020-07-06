https://ria.ru/20200706/1573949003.html
На Украине запустят мониторинг образа жизни чиновников
Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАПК) объявило о запуске мониторинга за образом жизни чиновников и депутатов на соответствие сведениям,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:55
2020-07-06T12:55
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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украина, в мире
КИЕВ, 6 июл – РИА Новости.
Национальное антикоррупционное агентство Украины
(НАПК) объявило о запуске мониторинга за образом жизни чиновников и депутатов на соответствие сведениям, указанным в их декларациях, сообщила пресс-служба НАПК в понедельник.
"Отныне Украина - среди шести стран, которые применяют инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник зарабатывает 10 тысяч и ездит на Mercedes, теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства", - приводит слова главы НАПК Александра Новикова сайт пресс-службы агентства.
Отмечается, что во время мониторинга будет проверяться информация об объектах, которые используются, но не указаны в декларации. Также будут учитываться сведения о полученных подарках и приобретении объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.
"Это поможет выявить тех чиновников, которые задекларировали достаточно скромные доходы и одновременно пользуются люксовыми автомобилями, покупают имения, получают ценные подарки от ближайших родственников и тому подобное", - добавили в агентстве.
В случае, если НАПК установит несоответствия, это станет основанием для проведения полной проверки декларации. Сведения о нарушениях агентство будет передавать в правоохранительные органы.
В агентстве уточнили, что проведение мониторинга образа жизни предусмотрено украинским законодательством, однако на практике данные меры не осуществлялись.