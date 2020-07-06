Суд отменил решение о продлении ареста стрелявшего в коллег полицейского

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник отменил постановление о продлении ареста полицейского УМВД на транспорте Алексея Смирнова, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По версии следствия, Смирнов обвиняется в том, что выстрелил в двух полицейских из табельного оружия (статья 317 УК РФ) в служебном помещении на станции метро "Рязанский проспект".
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"Постановление Пресненского суда о продлении срока содержания под стражей в отношении Смирнова А. отменено, материалы направлены на новое судебное рассмотрение",- сказала собеседница агентства.
Она добавила, что мера пресечения осталась прежней, он останется под стражей до 15 июля.