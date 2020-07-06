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Суд отменил решение о продлении ареста стрелявшего в коллег полицейского
Мосгорсуд в понедельник отменил постановление о продлении ареста полицейского УМВД на транспорте Алексея Смирнова, обвиняемого в посягательстве на жизнь... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:53
московский городской суд
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
московский городской суд, происшествия

Суд отменил решение о продлении ареста стрелявшего в коллег полицейского

12:53 06.07.2020
753
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник отменил постановление о продлении ареста полицейского УМВД на транспорте Алексея Смирнова, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По версии следствия, Смирнов обвиняется в том, что выстрелил в двух полицейских из табельного оружия (статья 317 УК РФ) в служебном помещении на станции метро "Рязанский проспект".
Полиция
20 сентября 2019, 11:57
Источник: стрелявший в коллег в Москве полицейский не стал давать показания
"Постановление Пресненского суда о продлении срока содержания под стражей в отношении Смирнова А. отменено, материалы направлены на новое судебное рассмотрение",- сказала собеседница агентства.
Она добавила, что мера пресечения осталась прежней, он останется под стражей до 15 июля.
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