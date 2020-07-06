Медведев оценил оправданность многодневного голосования по поправкам

"То, что оно (голосование - ред.) длилось в течение недели, многим было удобнее так… Это был единственный способ, единственная возможность для того, чтобы дать возможность проголосовать всем, с учетом того, что коронавирус, к сожалению, еще не полностью побежден в нашей стране", - сказал он в ходе совещания с регионами по изменениям законодательства после принятия поправок в конституцию.