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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200706/1573948825.html
Медведев оценил оправданность многодневного голосования по поправкам
Неделя, которую длилось голосование по поправкам в конституцию, была единственным вариантом, чтобы все граждане могли отдать голос в условиях пандемии... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:51
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий медведев
единая россия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дмитрий медведев, единая россия, политика

Медведев оценил оправданность многодневного голосования по поправкам

12:51 06.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Неделя, которую длилось голосование по поправкам в конституцию, была единственным вариантом, чтобы все граждане могли отдать голос в условиях пандемии коронавируса, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"То, что оно (голосование - ред.) длилось в течение недели, многим было удобнее так… Это был единственный способ, единственная возможность для того, чтобы дать возможность проголосовать всем, с учетом того, что коронавирус, к сожалению, еще не полностью побежден в нашей стране", - сказал он в ходе совещания с регионами по изменениям законодательства после принятия поправок в конституцию.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
5 июля, 13:20Голосование по поправкам в Конституцию
В СПЧ оценили организацию голосования по поправкам в Москве
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Голосование по поправкам в КонституциюДмитрий МедведевЕдиная РоссияПолитика
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