Бывший муж Поклонской решил баллотироваться в губернаторы Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ и бывший муж депутата Госдумы Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ и бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской Иван Соловьев сообщил РИА Новости, что принял решение участвовать в досрочных выборах губернатора Севастополя , которые назначены на 13 сентября.

Соловьев подчеркнул, что его кандидатура выдвинута партией "Народ против коррупции".

"Я достаточно долго думал над этим предложением и все-таки согласился на эту партийную инициативу. Я сейчас уже в Крыму и буду готовить документы для подачи в избирком для прохождения муниципального фильтра", - сказал РИА Новости Соловьев.

Он подчеркнул, что намерен на выборах составить здоровую конкуренцию остальным участникам избирательного процесса. "Хочу, чтобы выборы были честными, чистыми и конкурентными, поэтому принял это предложение. Оно мне нелегко далось. Я понимаю, какие ассоциации будут, что станут говорить в информационном плане различные люди, но я к этому готов", - сказал Соловьев.