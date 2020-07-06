Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573948761.html
Бывший муж Поклонской решил баллотироваться в губернаторы Севастополя
Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ и бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской Иван Соловьев сообщил РИА Новости, что... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:50
наталья поклонская
единая россия
севастополь
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152646/33/1526463386_0:0:1036:583_1400x0_80_0_0_b4aeb7c0ad3eed93b1d6ce6b3ff2592f.jpg
https://ria.ru/20190902/1558177321.html
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152646/33/1526463386_0:0:1036:583_1400x0_80_0_0_b4aeb7c0ad3eed93b1d6ce6b3ff2592f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152646/33/1526463386_60:0:980:690_1400x0_80_0_0_be55b1898339303a03131572a705ae36.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152646/33/1526463386_175:0:865:690_1400x0_80_0_0_567b708c113b14ce7ccad7cbcd63db10.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наталья поклонская, единая россия, севастополь, политика

Бывший муж Поклонской решил баллотироваться в губернаторы Севастополя

12:50 06.07.2020
1257
© Фото : официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской ФедерацииИван Соловьев
Иван Соловьев
© Фото : официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Иван Соловьев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ и бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской Иван Соловьев сообщил РИА Новости, что принял решение участвовать в досрочных выборах губернатора Севастополя, которые назначены на 13 сентября.
Соловьев подчеркнул, что его кандидатура выдвинута партией "Народ против коррупции".
"Я достаточно долго думал над этим предложением и все-таки согласился на эту партийную инициативу. Я сейчас уже в Крыму и буду готовить документы для подачи в избирком для прохождения муниципального фильтра", - сказал РИА Новости Соловьев.
Он подчеркнул, что намерен на выборах составить здоровую конкуренцию остальным участникам избирательного процесса. "Хочу, чтобы выборы были честными, чистыми и конкурентными, поэтому принял это предложение. Оно мне нелегко далось. Я понимаю, какие ассоциации будут, что станут говорить в информационном плане различные люди, но я к этому готов", - сказал Соловьев.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
2 сентября 2019, 17:50
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщал, что партия поддержит кандидатуры девяти кандидатов в губернаторы на выборах 2020 года, в том числе кандидатуру врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Развожаев был назначен на этот пост в июле 2019 года вместо Дмитрия Овсянникова, освобожденного от должности указом президента.
2900115
Обсудить 0
Наталья ПоклонскаяЕдиная РоссияСевастопольПолитика
Рекомендуем
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Место убийства в городе Герасдорфе
Подозреваемые в убийстве россиянина под Веной оказались чеченцами
Здание Московского городского суда
Суд отменил решение о продлении ареста стрелявшего в коллег полицейского
Строительство газопровода
Строительство "Северного потока — 2" нельзя возобновлять до 3 августа
ДТП в Черемховском районе Иркутской области
Умерла девочка, пострадавшая в ДТП на трассе "Сибирь"
Сотрудники полиции на месте стрельбы на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф, Австрия
В Австрии подтвердили, что убитый россиянин был выходцем из Чечни
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Глава СЖР прокомментировал приговор журналистке Прокопьевой
Катера ВМС Украины в порту Одессы
Источник рассказал о реакции Москвы на слова главкома ВМС Украины
Банкомат
Власти Колымы объяснили высокий уровень доходов жителей
Киев
На Украине запустят мониторинг образа жизни чиновников
Николай Платошкин
Суд оставил Николая Платошкина под домашним арестом
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
Монастырь на Урале открылся после лишения сана отца Сергия
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
Американские солдаты в Южной Корее нарушили общественный порядок
Рабочий в сборочном цехе завода Метровагонмаш в подмосковных Мытищах
Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Представитель "Талибана" опроверг сообщения о сговоре с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
Лента новостейМолния