https://ria.ru/20200706/1573948761.html
Бывший муж Поклонской решил баллотироваться в губернаторы Севастополя
Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ и бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской Иван Соловьев сообщил РИА Новости, что... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:50
2020-07-06T12:50
наталья поклонская
единая россия
севастополь
политика
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севастополь
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2020
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья поклонская, единая россия, севастополь, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости.
Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ и бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской
Иван Соловьев сообщил РИА Новости, что принял решение участвовать в досрочных выборах губернатора Севастополя
, которые назначены на 13 сентября.
Соловьев подчеркнул, что его кандидатура выдвинута партией "Народ против коррупции".
"Я достаточно долго думал над этим предложением и все-таки согласился на эту партийную инициативу. Я сейчас уже в Крыму и буду готовить документы для подачи в избирком для прохождения муниципального фильтра", - сказал РИА Новости Соловьев.
Он подчеркнул, что намерен на выборах составить здоровую конкуренцию остальным участникам избирательного процесса. "Хочу, чтобы выборы были честными, чистыми и конкурентными, поэтому принял это предложение. Оно мне нелегко далось. Я понимаю, какие ассоциации будут, что станут говорить в информационном плане различные люди, но я к этому готов", - сказал Соловьев.
Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщал, что партия поддержит кандидатуры девяти кандидатов в губернаторы на выборах 2020 года, в том числе кандидатуру врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Развожаев был назначен на этот пост в июле 2019 года вместо Дмитрия Овсянникова, освобожденного от должности указом президента.