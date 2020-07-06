https://ria.ru/20200706/1573948578.html
В Москве обсудят создание приложения для наблюдателей за голосованием
Вопрос создания приложения для наблюдателей за голосованием рассмотрят в Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:48
2020-07-06T12:48
илья массух
москва
общество
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https://ria.ru/20200706/1573945211.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/53847/12/538471259_0:145:3000:1833_1400x0_80_0_0_c21e3844266960c7d784c4b17b1262cc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья массух, москва, общество