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В Москве обсудят создание приложения для наблюдателей за голосованием
Вопрос создания приложения для наблюдателей за голосованием рассмотрят в Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:48
илья массух
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
илья массух, москва, общество

В Москве обсудят создание приложения для наблюдателей за голосованием

12:48 06.07.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкИлья Массух
Илья Массух
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Илья Массух. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вопрос создания приложения для наблюдателей за голосованием рассмотрят в Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, сообщил руководитель штаба Илья Массух.
"Мы рассматриваем вопрос создания специального приложения "Мобильный наблюдатель", которое позволит контролировать присутствие наблюдателей, с точки зрения геолокации, даст возможность наблюдателям осуществлять фото- и видеофиксацию", - сказал председатель комиссии ОПМ по технологиям "Умного города" Массух на расширенном заседании Общественной палаты Москвы по гражданскому обществу и общественному контролю в понедельник.
Дмитрий Медведев
Вчера, 12:14
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Илья МассухМоскваОбщество
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