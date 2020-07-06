В Москве обсудят создание приложения для наблюдателей за голосованием

"Мы рассматриваем вопрос создания специального приложения "Мобильный наблюдатель", которое позволит контролировать присутствие наблюдателей, с точки зрения геолокации, даст возможность наблюдателям осуществлять фото- и видеофиксацию", - сказал председатель комиссии ОПМ по технологиям "Умного города" Массух на расширенном заседании Общественной палаты Москвы по гражданскому обществу и общественному контролю в понедельник.