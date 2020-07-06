Рабочая группа будет обсуждать вносимые для реализации поправок проекты

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ, которая теперь займется мониторингом реализации новых положений, будет рассматривать и обсуждать предлагаемые законопроекты во исполнение принятых поправок к основному закону, заявил сопредседатель группы, глава комитета Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ, которая теперь займется мониторингом реализации новых положений, будет рассматривать и обсуждать предлагаемые законопроекты во исполнение принятых поправок к основному закону, заявил сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

Он напомнил, что в соответствии с решением президента рабочая группа продолжает свою работу, но уже в части мониторинга реализаций изменений.

По мнению парламентария, эта группа будет эффективной площадкой взаимодействия между различными органами власти, субъектами, муниципалитетами и гражданским обществом.

"Мы договорили, что рабочая группа будет рассматривать проекты, которые подготовлены, которые идут на внесение, соответственно, мы будем по нашим подгруппам внутри рабочей группы рассматривать эти поправки, давать свои заключения, оказывать соответствующую помощь, чтобы... эти поправки, как я уже сказал, были добротные, приносили пользу", - сказал Крашенинников в ходе совещания Совета руководителей фракций ЕР

Парламентарий также подчеркнул, что подготовкой законодательных инициатив во исполнение новых положений конституции надо заниматься, но делать это очень аккуратно и тщательно, чтобы "не наделать ошибок".