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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Рабочая группа будет обсуждать вносимые для реализации поправок проекты
Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ, которая теперь займется мониторингом реализации новых положений, будет рассматривать и обсуждать... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:47
голосование по поправкам в конституцию
павел крашенинников
госдума рф
единая россия
общество
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353
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павел крашенинников, госдума рф, единая россия, общество

Рабочая группа будет обсуждать вносимые для реализации поправок проекты

12:47 06.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ, которая теперь займется мониторингом реализации новых положений, будет рассматривать и обсуждать предлагаемые законопроекты во исполнение принятых поправок к основному закону, заявил сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Он напомнил, что в соответствии с решением президента рабочая группа продолжает свою работу, но уже в части мониторинга реализаций изменений.
По мнению парламентария, эта группа будет эффективной площадкой взаимодействия между различными органами власти, субъектами, муниципалитетами и гражданским обществом.
"Мы договорили, что рабочая группа будет рассматривать проекты, которые подготовлены, которые идут на внесение, соответственно, мы будем по нашим подгруппам внутри рабочей группы рассматривать эти поправки, давать свои заключения, оказывать соответствующую помощь, чтобы... эти поправки, как я уже сказал, были добротные, приносили пользу", - сказал Крашенинников в ходе совещания Совета руководителей фракций ЕР.
Парламентарий также подчеркнул, что подготовкой законодательных инициатив во исполнение новых положений конституции надо заниматься, но делать это очень аккуратно и тщательно, чтобы "не наделать ошибок".
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.
Президент РФ Владимир Путин во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на избирательном участке на избирательном участке No 2151 в здании РАН
5 июля, 21:52
Путин оценил принятые поправки к Конституции
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Голосование по поправкам в КонституциюПавел КрашенинниковГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
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