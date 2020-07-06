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Представитель "Талибана" опроверг сообщения о сговоре с Россией
Афганское радикальное движение "Талибан" ведет собственное расследование на основе сообщений СМИ о якобы имевшем место сговоре России с движением и называет эти РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:47
россия
афганистан
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
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россия, афганистан, талибан, сша, в мире

Представитель "Талибана" опроверг сообщения о сговоре с Россией

12:47 06.07.2020
2278
© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / File
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
ДОХА, 6 июл - РИА Новости, Юлия Троицкая. Афганское радикальное движение "Талибан" ведет собственное расследование на основе сообщений СМИ о якобы имевшем место сговоре России с движением и называет эти обвинения безосновательными, придуманными разведкой и нацеленными на урон мирному процессу, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель политического офиса "Талибан" в Катаре Сухель Шахин.
"Мы продолжаем собственное расследование по следам появившейся в СМИ информации. Эти обвинения - неправда, они не имеют под собой никаких оснований и запущены разведывательным агентством в Кабуле, чтобы нанести урон мирному процессу и отсрочить его, а также формирование нового правительства", - сказал Шахин.
По его словам, правительство в Кабуле хочет сохранить власть в своих руках, поэтому запускает такие слухи, способные создать волну внутри США и отсрочить мирный процесс, который приближает его отстранение от власти.
Американская газета New York Times 26 июня опубликовала материал с утверждением, будто некое подразделение российской военной разведки побуждало талибов за вознаграждение совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
2 июня, 08:38
"Талибан" продолжает поддерживать связи с "Аль-Каидой"*, сообщили в ООН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными "утками". Он добавил, что утверждение о "сговоре" является ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли президент США Дональд Трамп каким-то образом эту тему с российским лидером Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
1062010
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РоссияАфганистанТалибанСШАВ мире
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