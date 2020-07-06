Представитель "Талибана" опроверг сообщения о сговоре с Россией

ДОХА, 6 июл - РИА Новости, Юлия Троицкая. Афганское радикальное движение " Афганское радикальное движение " Талибан " ведет собственное расследование на основе сообщений СМИ о якобы имевшем место сговоре России с движением и называет эти обвинения безосновательными, придуманными разведкой и нацеленными на урон мирному процессу, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель политического офиса "Талибан" в Катаре Сухель Шахин.

"Мы продолжаем собственное расследование по следам появившейся в СМИ информации. Эти обвинения - неправда, они не имеют под собой никаких оснований и запущены разведывательным агентством в Кабуле, чтобы нанести урон мирному процессу и отсрочить его, а также формирование нового правительства", - сказал Шахин.

По его словам, правительство в Кабуле хочет сохранить власть в своих руках, поэтому запускает такие слухи, способные создать волну внутри США и отсрочить мирный процесс, который приближает его отстранение от власти.

Американская газета New York Times 26 июня опубликовала материал с утверждением, будто некое подразделение российской военной разведки побуждало талибов за вознаграждение совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными "утками". Он добавил, что утверждение о "сговоре" является ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли президент США Дональд Трамп каким-то образом эту тему с российским лидером Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.