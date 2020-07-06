Морриконе был единственным в своем роде, заявил композитор Журбин

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Всемирно известный итальянский композитор Всемирно известный итальянский композитор Эннио Морриконе был выдающейся личностью, единственным в своем роде, его музыка всегда звучала свежо и по-настоящему, сказал РИА Новости композитор Александр Журбин

Ранее стало известно, что Морриконе скончался в ночь на понедельник на 92-м году жизни.

"Он был абсолютно выдающейся личностью и единственным в своем роде. Такой как он, он был один, и вряд ли появится другой. Нынешнее поколение композиторов – это компьютерщики, использующие разные матрицы для кино. А Морриконе работал по старинке – писал музыку нотами и записывал ее с симфоническим оркестром. Поэтому его музыка всегда звучит свежо и по-настоящему", - сказал Журбин.

Композитор отметил, что музыка Морриконе к некоторым фильмам стала мировой классикой.

"Он сотрудничал со многими великими режиссерами, и он всегда очень ответственно и профессионально подходил к работе. Писал потрясающую музыку, и его музыка будет еще очень долго звучать, мы даже сами иногда не знаем, что это музыка Морриконе, которая звучит вокруг нас. Мир его праху", - сказал Журбин.

Морриконе написал музыку к более чем 500 фильмам, в числе которых "Однажды в Америке", "Миссия", "Малена", "Профессионал", "Неприкасаемые" и российский фильм "72 метра".

Он является трехкратным лауреатом премии "Золотой глобус", двукратным обладателем "Оскара", девятикратным лауреатом премии "Давид ди Донателло" за лучшую музыку к различным фильмам.