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Глава СЖР прокомментировал приговор журналистке Прокопьевой
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил РИА Новости, что считает положительным фактом решение суда оставить на свободе псковскую журналистку... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:52
светлана прокопьева
соловьев владимир (журналист)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
союз журналистов россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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псков
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана прокопьева, соловьев владимир (журналист), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), союз журналистов россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), эхо москвы (радиостанция), псков, происшествия

Глава СЖР прокомментировал приговор журналистке Прокопьевой

12:44 06.07.2020 (обновлено: 14:52 06.07.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил РИА Новости, что считает положительным фактом решение суда оставить на свободе псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, но негативно оценил вмененный ей штраф в полмиллиона рублей по делу о публичном оправдании терроризма.
"С одной стороны, конечно, то, что Светлана Прокопьева остается на свободе, - это факт положительный. Но то, что штраф назначен, наверное, можно считать ситуацией плохой", - сказал собеседник агентства.
Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове оштрафовал Прокопьеву на 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма. Обвинение просило назначить журналистке шесть лет лишения свободы.
По мнению Соловьева, "даже такое наказание наносит удар по свободе слова, свободе распространения информации". Он также не исключил, что международные правозащитные организации обратят внимание на этот приговор.
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Союз журналистов России ранее выступил в поддержку Прокопьевой и распространил обращение в ее защиту.
В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем незадолго до этого в здании ФСБ в Архангельске. Текст передачи был выложен в форме статьи "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора, а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. Региональное СУСК РФ возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
Свою вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года.
Взрыв у входа в здание ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года устроил 17-летний подросток: он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.
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Автор экспертизы по делу журналистки из Пскова объяснила решение суда
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Светлана ПрокопьеваСоловьев Владимир (журналист)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Союз журналистов РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Эхо Москвы (радиостанция)ПсковПроисшествия
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