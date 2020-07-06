https://ria.ru/20200706/1573947984.html
Власти: нагрузка на транспорт Подмосковья возвращается на прежний уровень
Нагрузка на общественный транспорт Московской области возвращается на докоронавирусный уровень, сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:46
2020-07-06T12:46
новости подмосковья
андрей воробьев
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https://ria.ru/20200706/1573937676.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:394:2049:1546_1400x0_80_0_0_aea318564ab28b66f37469bc8414d7c5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев