Власти: нагрузка на транспорт Подмосковья возвращается на прежний уровень

В понедельник Воробьев провел традиционное ВКС с министрами и главами муниципалитетов.

"Нагрузка на общественный транспорт постепенно возвращается на докоронавирусный уровень. По-прежнему необходимо строго соблюдать масочный режим, регулярно проводить дезинфекцию транспортных средств и принимать только бесконтактную оплату проезда", - говорится в сообщении.