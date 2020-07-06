Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200706/1573947984.html
Власти: нагрузка на транспорт Подмосковья возвращается на прежний уровень
Нагрузка на общественный транспорт Московской области возвращается на докоронавирусный уровень, сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:46
новости подмосковья
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:394:2049:1546_1400x0_80_0_0_aea318564ab28b66f37469bc8414d7c5.jpg
https://ria.ru/20200706/1573937676.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:394:2049:1546_1400x0_80_0_0_aea318564ab28b66f37469bc8414d7c5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:202:2049:1738_1400x0_80_0_0_71a2d78b5f673aa123aadfe51952471b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:276:2048:2324_1400x0_80_0_0_d6be17ea450e3fab70b1d4db5f890a2e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей воробьев

Власти: нагрузка на транспорт Подмосковья возвращается на прежний уровень

12:46 06.07.2020
26
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Нагрузка на общественный транспорт Московской области возвращается на докоронавирусный уровень, сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
В понедельник Воробьев провел традиционное ВКС с министрами и главами муниципалитетов.
"Нагрузка на общественный транспорт постепенно возвращается на докоронавирусный уровень. По-прежнему необходимо строго соблюдать масочный режим, регулярно проводить дезинфекцию транспортных средств и принимать только бесконтактную оплату проезда", - говорится в сообщении.
Банкноты номиналом 2000 рублей
Вчера, 10:53Новости Подмосковья
На кредитование организаций АПК в Подмосковье выделены 52 млн рублей
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяАндрей Воробьев
Рекомендуем
Музейно-туристический комплекс в исторической усадьбе металлургов Мосоловых
В усадьбе дворян Мосоловых открылся музейно-туристический комплекс
Экспозиционный зал музейно-туристического комплекса в исторической усадьбе металлургов Мосоловых
Неделя поселка Дубна пройдет в рамках марафона городов Засечной черты
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
В Пермском крае построят санно-бобслейную трассу почти за 3 млрд рублей
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Власти Камчатки освободят многодетных от транспортного налога
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Тверские власти уделяют повышенное внимание безопасности при сдаче ЕГЭ
Невеста
Новый областной ЗАГС откроют в Твери в этом году
Школьные рюкзаки
В Тюменской области за 2 года построят 31 современную школу
Банкноты номиналом 2000 рублей
На кредитование организаций АПК в Подмосковье выделены 52 млн рублей
Вид на Ярославский речной порт
Ярославским педагогам на 30% увеличат оплату за проведение ЕГЭ
Автомобиль Следственного комитета РФ
Мужчину обвинили в изнасиловании двух школьниц в Петербурге
Мероприятия по отлову, вакцинации, стерилизации и возврату на прежнее место бездомных собак в Санкт-Петербурге
Более 253 тысяч животных вакцинировано в Подмосковье с начала года
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа
Король Бахрейна поздравил Путина с успешным проведением голосования
Отлов рыбы в рыбном хозяйстве
Реконструкцию рыбного хозяйства в Лотошино завершат в 2021 году
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района Югры оценил ситуацию с коронавирусом
Шахта Заречная
Шахтерам в Кузбассе погасили 45 миллионов рублей долга по зарплате
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
Лента новостейМолния