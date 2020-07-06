Суд отклонил ходатайство об аресте зятя экс-главы Армении Саргсяна

Ранее пресс-служба комитета по госдоходам Армении сообщила, что Минасян привлечен в качестве обвиняемого по статьям "незаконное обогащение", "сокрытие подлежащих декларированию данных в особо крупных размерах" и "легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах", максимальная санкция по которым предусматривает 12 лет лишения свободы. В начале мая ереванский суд первой инстанции удовлетворил ходатайство о его заочном аресте, однако в июне арест был отмен Апелляционным судом.