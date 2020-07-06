Суд отклонил ходатайство об аресте зятя экс-главы Армении Саргсяна

ЕРЕВАН, 6 июл – РИА Новости. Суд в Ереване отклонил ходатайство об аресте зятя экс-президента Армении Сержа Саргсяна, бывшего армянского посла в Ватикане Микаела Минасяна, которого следствие обвиняет в незаконном обогащении и отмывании денег, сообщил в понедельник его адвокат Амрам Макинян.
Ранее пресс-служба комитета по госдоходам Армении сообщила, что Минасян привлечен в качестве обвиняемого по статьям "незаконное обогащение", "сокрытие подлежащих декларированию данных в особо крупных размерах" и "легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах", максимальная санкция по которым предусматривает 12 лет лишения свободы. В начале мая ереванский суд первой инстанции удовлетворил ходатайство о его заочном аресте, однако в июне арест был отмен Апелляционным судом.
"Отклонено уже второе по счету ходатайство об аресте Минасяна… Оно было еще более незаконным и безосновательным, чем прежнее", - написал адвокат в Facebook. Макинян уточнил РИА Новости, что ходатайство было отклонено судом первой инстанции Еревана. Он также не исключил, что следователи вновь попросят суд арестовать бывшего посла.
Минасян находится за пределами Армении. Ранее в видеообращении в Facebook он опроверг все обвинения, заявив, что власти страны предлагали ему сделку - освободить его и близких от уголовного преследования в обмен на отказ от общественно-политической активности и выплату символической суммы в некие фонды.
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