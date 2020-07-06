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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200706/1573947733.html
Поправки в Конституцию должны лечь в основу программы ЕР, заявил Медведев
Законотворческую деятельность по поправкам в конституцию необходимо синхронизировать с работой по изменению идеологии "Единой России", поправки должны стать... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:40
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий медведев
госдума рф
единая россия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, политика

Поправки в Конституцию должны лечь в основу программы ЕР, заявил Медведев

12:40 06.07.2020
110
© РИА НовостиДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Законотворческую деятельность по поправкам в конституцию необходимо синхронизировать с работой по изменению идеологии "Единой России", поправки должны стать основой всей дальнейшей деятельности ЕР, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Законотворческую деятельность обязательно необходимо синхронизировать с обновлением идеологических и программных документов партии", - сказал он на расширенном заседании совета руководителей фракций в режиме видеоконференции.
Он отметил, что будет правильным привлечь к этой работе комиссию по контролю за реализацией предвыборной программы ЕР на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва.
"Принятые поправки должны стать основой для всей нашей дальнейшей деятельности, и они должны быть заложены, конечно, и в программу "Единой России" на предстоящих выборах в сентябре", - подчеркнул Медведев.
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Голосование по поправкам в КонституциюДмитрий МедведевГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
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