Поправки в Конституцию должны лечь в основу программы ЕР, заявил Медведев

"Законотворческую деятельность обязательно необходимо синхронизировать с обновлением идеологических и программных документов партии", - сказал он на расширенном заседании совета руководителей фракций в режиме видеоконференции.

"Принятые поправки должны стать основой для всей нашей дальнейшей деятельности, и они должны быть заложены, конечно, и в программу "Единой России" на предстоящих выборах в сентябре", - подчеркнул Медведев.