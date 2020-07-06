https://ria.ru/20200706/1573947710.html
Подозреваемые в убийстве россиянина под Веной оказались чеченцами
Двое подозреваемых в убийстве выходца из Чечни под Веной находятся в СИЗО, они также чеченцы, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:40
2020-07-06T13:57
чеченская республика (чечня)
австрия
вена
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https://ria.ru/20200705/1573909573.html
4
австрия
вена
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573949041_0:114:3072:1842_1400x0_80_0_0_0192b41ac5e5e4152db2f06ea47a77ea.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чеченская республика (чечня), австрия, вена