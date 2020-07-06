Подозреваемые в убийстве россиянина под Веной оказались чеченцами

Мера пресечения в виде заключения под стражу введена на 14 дней, по истечении этого срока будет приниматься решение о дальнейших действиях, сказал собеседник агентства.

Ранее представитель полиции Вальтер Шварценеккер сообщил РИА Новости, что проситель убежища из России был убит в субботу вечером в городе Герасдорфе рядом с Веной. Подозреваемый — также гражданин России — задержан. Австрийская газета Österreich сообщала, что стрелявший и убитый — выходцы из Чечни, но на тот момент подтверждения этой информации от полиции не было.