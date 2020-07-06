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Подозреваемые в убийстве россиянина под Веной оказались чеченцами
Двое подозреваемых в убийстве выходца из Чечни под Веной находятся в СИЗО, они также чеченцы, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:57
чеченская республика (чечня)
австрия
вена
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австрия
вена
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2020
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
чеченская республика (чечня), австрия, вена

Подозреваемые в убийстве россиянина под Веной оказались чеченцами

12:40 06.07.2020 (обновлено: 13:57 06.07.2020)
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© AP Photo / Ronald ZakМесто убийства в городе Герасдорфе
Место убийства в городе Герасдорфе
© AP Photo / Ronald Zak
Место убийства в городе Герасдорфе
ВЕНА, 6 июл — РИА Новости. Двое подозреваемых в убийстве выходца из Чечни под Веной находятся в СИЗО, они также чеченцы, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридрих Кель.
"Оба подозреваемых — обвиняемых — находятся в СИЗО. Они отказались давать показания полиции и судье. Они также чеченцы", — сообщил Кель.
Мера пресечения в виде заключения под стражу введена на 14 дней, по истечении этого срока будет приниматься решение о дальнейших действиях, сказал собеседник агентства.
Ранее представитель полиции Вальтер Шварценеккер сообщил РИА Новости, что проситель убежища из России был убит в субботу вечером в городе Герасдорфе рядом с Веной. Подозреваемый — также гражданин России — задержан. Австрийская газета Österreich сообщала, что стрелявший и убитый — выходцы из Чечни, но на тот момент подтверждения этой информации от полиции не было.
Сотрудники полиции на месте стрельбы на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф, Австрия
5 июля, 11:09
В полиции рассказали подробности убийства россиянина под Веной
21511022416
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Чеченская республика (Чечня)АвстрияВена
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