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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573947666.html
Медики сообщили об особо заразном штамме COVID-19 в Южной Корее
Все недавние очаги распространения COVID-19 в Южной Корее возникли из-за так называемого штамма GH, который намного быстрее и заразнее прежних подвидов нового... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, южная корея, в мире

Медики сообщили об особо заразном штамме COVID-19 в Южной Корее

12:39 06.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СЕУЛ, 6 июл – РИА Новости. Все недавние очаги распространения COVID-19 в Южной Корее возникли из-за так называемого штамма GH, который намного быстрее и заразнее прежних подвидов нового коронавируса, сообщила организация Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).
Южная Корея перешла в начале мая на более ослабленный режим карантинных мер – "социальное дистанцирование в повседневной жизни", но затем властям пришлось вновь усилить правила безопасности из-за возникновения новых локальных очагов вируса. Так, с начала мая более 270 случаев заболевания COVID-19 были связаны с распространением вируса в ночных клубах и барах развлекательного района Итхэвон в Сеуле, еще по меньшей мере 152 заражения связаны со складом компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо недалеко от Сеула.
Сеть очагов коронавируса в Сеуле и прилегающих районах с тех пор разрослась и вышла за пределы столичного региона. Эти случаи составляют наибольшую часть от всех локальных заражений.
В KCDC секвенировали геном вируса из материала от 526 пациентов с COVID-19, и нуклеотидная последовательность, соответствующая группе GH, была обнаружена в 333 случаях.
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Коронавирус COVID-19 классифицируется на семь штаммов-S, V, L, G, GH, GR и O ("другие"), согласно базе данных геномов вирусов GISAID, управляемой ВОЗ. В Южной Корее были обнаружены все группы, кроме L. Вначале в стране распространялся штамм S из Китая, который затем мутировал в V, найденный у большинства сектантов Синчхончжи, которые составляют половину всех заболевших в стране. Однако с апреля-мая в Южной Корее главным образом происходят заражения штаммом G и его подгруппами GR и GH, завезенными из-за границы.
Считается, что штамм GH, который является мутацией штамма S, распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды нового коронавируса. "Он размножается в клетках быстрее, чем штамм S, и хорошо прикрепляется к человеческим клеткам, что предполагает повышенную инфекционность", - заявила на брифинге глава KCDC Чон Ын Гён, отметив, что это вызывает опасения у карантинных властей и "представляет сложный вызов" в плане разработки стратегии борьбы с вирусом.
Появился этот штамм в Европе, Северной и Южной Америке, и регионах Африки, что означает его иностранное происхождение для Южной Кореи. Но по данным KCDC, к случаям заражения им в РК относятся все последние очаги коронавируса, в том числе в клубах района Итхэвон, на складе компании Coupang, в буддистском храме Кванныкса в Кванджу, заражения вирусом в фирмах торговли "от двери до двери" и другие.
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Штамм GR был обнаружен у 16 членов экипажа российского судна-рефрижератора "Айс стрим", прибывшего в Пусан из Владивостока, а также в некоторых других случаях, завезенных из-за границы.
Как отметила Чон Ын Гён, в последнее время в РК изменилось соотношение новых локальных и завезенных случаев коронавируса, в последнее время растет число "импортных" заболевших, которое теперь составляет до половины новых случаев в день.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяВ мире
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