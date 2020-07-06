Медведев попросил ЕР начать работу по обеспечению реализации поправок

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель партии " Председатель партии " Единая Россия Дмитрий Медведев попросил в кратчайшие сроки начать работу по изменениям в законодательство для обеспечения всесторонней реализации новых положений Конституции РФ, по его словам, на партии лежит основная ответственность за законодательное обеспечение поправок в Основной закон.

"На "Единой России" как на главной политической силе страны лежит ответственность за законодательное обеспечение поправок в конституцию", - сказал он на расширенном заседании Совета руководителей фракций ЕР в режиме видеоконференции.

Медведев отметил, что изменения коснутся многих сфер, в том числе семейной, трудового законодательства, здравоохранения, образования, системы государственного управления, экологии.

"Прошу наших коллег по партии, нашей фракции в Государственной думе в кратчайшие сроки начать работу по подготовке и внесению изменений в законодательство для обеспечения всесторонней реализации изменений в Конституцию Российской Федерации", - сказал он.

Медведев уточнил, что необходимо будет скорректировать и законодательства субъектов РФ.