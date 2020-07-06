https://ria.ru/20200706/1573947586.html
Медведев попросил ЕР начать работу по обеспечению реализации поправок
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев попросил в кратчайшие сроки начать работу по изменениям в законодательство для обеспечения всесторонней... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:38
2020-07-06T12:38
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий медведев
единая россия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дмитрий медведев, единая россия, политика
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Председатель партии "Единая Россия
" Дмитрий Медведев
попросил в кратчайшие сроки начать работу по изменениям в законодательство для обеспечения всесторонней реализации новых положений Конституции РФ, по его словам, на партии лежит основная ответственность за законодательное обеспечение поправок в Основной закон.
"На "Единой России" как на главной политической силе страны лежит ответственность за законодательное обеспечение поправок в конституцию", - сказал он на расширенном заседании Совета руководителей фракций ЕР в режиме видеоконференции.
Медведев отметил, что изменения коснутся многих сфер, в том числе семейной, трудового законодательства, здравоохранения, образования, системы государственного управления, экологии.
"Прошу наших коллег по партии, нашей фракции в Государственной думе в кратчайшие сроки начать работу по подготовке и внесению изменений в законодательство для обеспечения всесторонней реализации изменений в Конституцию Российской Федерации", - сказал он.
Медведев уточнил, что необходимо будет скорректировать и законодательства субъектов РФ.
"Поэтому коллеги по Совету руководителей фракций должны будут сосредоточиться на этой работе. Сейчас это, очевидно, абсолютный приоритет", - добавил он.