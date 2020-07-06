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Глава Польши подписал проект запрета усыновления однополыми парами
Президент Польши Анджей Дуда подписал проект изменений в конституцию страны, запрещающих усыновление детей однополыми парами, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:05
анджей дуда
польша
право и справедливость
в мире
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польша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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анджей дуда, польша, право и справедливость, в мире

Глава Польши подписал проект запрета усыновления однополыми парами

12:38 06.07.2020 (обновлено: 13:05 06.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал проект изменений в конституцию страны, запрещающих усыновление детей однополыми парами, передает корреспондент РИА Новости.
В Польше запрещены однополые браки, более того, баллотирующийся на второй президентский срок Дуда объявил, что не допустит регистрации таких браков в Польше, пока будет занимать президентский пост. В то же время вопрос усыновления детей однополыми парами пока не урегулирован юридически.
Теперь проект изменений конституции поступит в нижнюю палату парламента Польши (сейм). Как ожидается, закон легко пройдет рассмотрение в сейме и будет принят, так как большинство в этой палате имеет правящая партия "Право и справедливость", которая и выдвинула Дуду своим кандидатом в президенты.
Подписав документ, Дуда пояснил, что в польском законодательстве имеется норма, гласящая о том, что усыновить можно "только малолетнего и только для его пользы".
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Он добавил, что в соответствии с его предложением в конституции будет записано, что усыновить ребенка "не может лицо, находящееся в отношениях сожительства с человеком того же пола".
"Я очень рад, что могу реализовать свое обещание. Я прежде всего очень рад, что реализую то, что было моими предвыборными обещаниями – поддерживать польские семьи, защищать детей. Дети будут защищены от усыновления однополыми парами, парами гомосексуальными", - добавил польский президент.
По его данным, более 70% польского общества выступают против возможности усыновления детей однополыми парами.
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Анджей ДудаПольшаПраво и справедливостьВ мире
Популярные комментарии
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6 июля, 12:41
Naum Vygodsky
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