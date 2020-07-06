Посол Франции на Украине считает возможным провести выборы в Донбассе

Ранее замглавы пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Александр Корниенко заявил, что рассчитывает, что выборы на неподконтрольной Киеву части Донбасса состоятся одновременно с местными выборами, запланированными на 25 октября.
"Очевидно, что время уходит. На данный момент это (одновременное проведение выборов в Донбассе и на подконтрольной Киеву территории – ред.) еще возможно, но для этого нужен новый сильный импульс. Я уже упоминал о переговорах (в рамках минского формата – ред.) на позапрошлой неделе, это сигнал, что ситуация движется в правильном направлении", - сказал посол в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.
Также де Понсен заявил, что скептически относится к идее размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе. "Мы концентрируемся на существующих форматах переговоров, вместо того, чтобы думать об альтернативах. Мы не исключаем такой идеи в принципе, но сейчас все политические усилия идут на действующие форматы, не надо распылять их. Если мы посмотрим на историю миротворческих миссий разных типов, если мы посмотрим на Кипр, там миротворческая миссия не была очень успешной, поэтому мы весьма скептически настроены", - сказал посол.
Представители Киева в конце июня передали участникам контактной группы по Донбассу календарный план подготовки и проведения местных выборов и вновь заявили, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут состояться "исключительно после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта".
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.