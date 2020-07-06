Посол Франции на Украине считает возможным провести выборы в Донбассе

Представители Киева в конце июня передали участникам контактной группы по Донбассу календарный план подготовки и проведения местных выборов и вновь заявили, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут состояться "исключительно после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта".