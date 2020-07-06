Иран и Россия проведут заседание межправкомиссии в сентябре

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Иран и Россия договорились провести заседание межправкомиссии в сентябре этого года, оно может пройти как в виртуальном, так и в очном формате, сообщает посольство Ирана в Москве по итогам встречи посла ИРИ Казема Джалали с заместителем министра энергетики РФ Анатолием Тихоновым.

"На этой встрече было обсуждено проведение 16 заседания межправкомиссии в сентябре текущего года и было решено, что это заседание пройдёт в назначенное время в очном или в виртуальном форматах", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

"Проведение заседания рабочих групп по сотрудничеству в области энергетики двух стран, а также реализация нескольких новых проектов в области сельского хозяйства, энергетики и транспорта были в числе других договорённостей, достигнутых на данной встрече. Посол нашей страны на этой встрече поблагодарил Российскую Федерацию за недавнюю поддержку на политических и международных площадках", - отметили в дипмиссии.

Заседание российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству решено перенести на осень, сообщило ранее министерство энергетики Ирана.