https://ria.ru/20200706/1573947297.html
Иран и Россия проведут заседание межправкомиссии в сентябре
Иран и Россия договорились провести заседание межправкомиссии в сентябре этого года, оно может пройти как в виртуальном, так и в очном формате, сообщает... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:35
2020-07-06T12:35
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рустам жиганшин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, рустам жиганшин, иран, экономика
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Иран и Россия договорились провести заседание межправкомиссии в сентябре этого года, оно может пройти как в виртуальном, так и в очном формате, сообщает посольство Ирана в Москве по итогам встречи посла ИРИ Казема Джалали с заместителем министра энергетики РФ Анатолием Тихоновым.
"На этой встрече было обсуждено проведение 16 заседания межправкомиссии в сентябре текущего года и было решено, что это заседание пройдёт в назначенное время в очном или в виртуальном форматах", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
"Проведение заседания рабочих групп по сотрудничеству в области энергетики двух стран, а также реализация нескольких новых проектов в области сельского хозяйства, энергетики и транспорта были в числе других договорённостей, достигнутых на данной встрече. Посол нашей страны на этой встрече поблагодарил Российскую Федерацию за недавнюю поддержку на политических и международных площадках", - отметили в дипмиссии.
Заседание российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству решено перенести на осень, сообщило ранее министерство энергетики Ирана.
Торговый представитель России в Иране Рустам Жиганшин
ранее заявил РИА Новости, что заседание межправкомиссии (МПК) могло пройти в июне, однако было перенесено на более поздний срок.