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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200706/1573947243.html
Медведев поблагодарил всех, кто участвовал в голосовании по поправкам
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил граждан, которые участвовали в голосовании по поправкам в конституцию, за активную позицию. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:34
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий медведев
единая россия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
дмитрий медведев, единая россия, политика

Медведев поблагодарил всех, кто участвовал в голосовании по поправкам

12:34 06.07.2020
85
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил граждан, которые участвовали в голосовании по поправкам в конституцию, за активную позицию.
"Голосование состоялось. Подавляющее большинство наших граждан высказалось за изменения в основной закон, и он вступил в силу, имею в виду, поправка вступила в силу. Поэтому хочу поблагодарить каждого гражданина нашей страны, кто нашел возможность проголосовать, за активную позицию, за поддержку предложенных изменений в основной закон, но и, конечно, хочу поблагодарить всех членов избирательных комиссий, наблюдателей за большую проделанную работу", - сказал он в ходе совещания с регионами по изменениям законодательства после принятия поправок в конституцию.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.
Президент РФ Владимир Путин во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на избирательном участке на избирательном участке No 2151 в здании РАН
5 июля, 21:52
Путин оценил принятые поправки к Конституции
8300218
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Голосование по поправкам в КонституциюДмитрий МедведевЕдиная РоссияПолитика
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