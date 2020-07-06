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Медведев поблагодарил всех, кто участвовал в голосовании по поправкам
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил граждан, которые участвовали в голосовании по поправкам в конституцию, за активную позицию. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:34
2020-07-06T12:34
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий медведев
единая россия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дмитрий медведев, единая россия, политика
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Председатель партии "Единая Россия
" Дмитрий Медведев
поблагодарил граждан, которые участвовали в голосовании по поправкам в конституцию, за активную позицию.
"Голосование состоялось. Подавляющее большинство наших граждан высказалось за изменения в основной закон, и он вступил в силу, имею в виду, поправка вступила в силу. Поэтому хочу поблагодарить каждого гражданина нашей страны, кто нашел возможность проголосовать, за активную позицию, за поддержку предложенных изменений в основной закон, но и, конечно, хочу поблагодарить всех членов избирательных комиссий, наблюдателей за большую проделанную работу", - сказал он в ходе совещания с регионами по изменениям законодательства после принятия поправок в конституцию.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.