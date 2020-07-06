Медведев поблагодарил всех, кто участвовал в голосовании по поправкам

"Голосование состоялось. Подавляющее большинство наших граждан высказалось за изменения в основной закон, и он вступил в силу, имею в виду, поправка вступила в силу. Поэтому хочу поблагодарить каждого гражданина нашей страны, кто нашел возможность проголосовать, за активную позицию, за поддержку предложенных изменений в основной закон, но и, конечно, хочу поблагодарить всех членов избирательных комиссий, наблюдателей за большую проделанную работу", - сказал он в ходе совещания с регионами по изменениям законодательства после принятия поправок в конституцию.