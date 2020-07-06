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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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МИД: Москва продолжит помогать Сирии, в том числе в борьбе с COVID-19
Помощь Сирии со стороны России, в том числе по борьбе с пандемией коронавируса, будет продолжена, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:33
война в сирии
коронавирус covid-19
россия
сергей вершинин
сирия
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коронавирус covid-19, россия, сергей вершинин, сирия

МИД: Москва продолжит помогать Сирии, в том числе в борьбе с COVID-19

12:33 06.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Помощь Сирии со стороны России, в том числе по борьбе с пандемией коронавируса, будет продолжена, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Наша помощь сирийской стороне, в том числе в связи с необходимостью отпора пандемии, оказывалась очень давно и по линии различных направлений, и по организациям, и по государственной линии, и по линии министерства обороны. Она будет продолжена", - сказал Вершинин журналистам.
Ранее заместитель министра здравоохранения САР Ахмад Хлейфави заявил в интервью РИА Новости, что Дамаск запросил у Москвы перечень лекарств для борьбы с коронавирусом, идет обсуждение их поставки в Сирию.
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Война в СирииКоронавирус COVID-19РоссияСергей ВершининСирия
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