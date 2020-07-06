МИД: Москва продолжит помогать Сирии, в том числе в борьбе с COVID-19

"Наша помощь сирийской стороне, в том числе в связи с необходимостью отпора пандемии, оказывалась очень давно и по линии различных направлений, и по организациям, и по государственной линии, и по линии министерства обороны. Она будет продолжена", - сказал Вершинин журналистам.