В Эстонии намерены смягчить ограничения на въезд для иностранных рабочих

ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Правительство Правительство Эстонии намерено смягчить ограничения на въезд и пребывание в стране иностранных сезонных работников, сообщил в понедельник премьер-министр Юри Ратас

"До 30 апреля 2022 года зарубежный сезонный работник сможет работать в Эстонии до 180 дней в течение 365 дней подряд", - написал Ратас в Facebook. При этом речь идет только о принципиальной договоренности между входящими в коалицию партиями. Юридически соглашение пока не оформлено. По словам министра внутренних дел Марта Хельме , решение правительства будет подготовлено в ближайшие дни и должно вступить в силу 16 июля.

О разрешении проблемы иностранной рабочей силы правительство объявило незадолго до назначенного на понедельник внеочередного заседания парламента, на котором по инициативе оппозиции должны обсуждаться поправки в Закон об иностранцах. Поправки предусматривают, что иностранным работникам из третьих стран разрешат остаться и продолжить работу в Эстонии до 31 декабря.

В сельскохозяйственном секторе сегодня работает примерно 400 человек из третьих стран, преимущественно из Украины . По оценке фермеров, им необходимо еще 1500 человек, чтобы справиться с тем объемом работы, который есть сейчас.

Эстонские СМИ сообщали ранее, что в связи со вспышкой коронавируса эстонские клубничные плантации оказались без иностранной рабочей силы, прежде всего работников из Украины, в последние годы регулярно приезжающих на сбор клубники. Фермеры обратились к правительству с просьбой отменить ограничения на ввоз рабочей силы из-за рубежа.

Глава МВД Март Хельме ранее заявлял, что находившиеся в Эстонии на законных основаниях по состоянию на 17 марта иностранные рабочие смогут продолжить работать в сфере сельского хозяйства до 31 июля, а потом должны будут уехать из страны.