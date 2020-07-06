https://ria.ru/20200706/1573947081.html
В Эстонии намерены смягчить ограничения на въезд для иностранных рабочих
Правительство Эстонии намерено смягчить ограничения на въезд и пребывание в стране иностранных сезонных работников, сообщил в понедельник премьер-министр Юри... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:33
2020-07-06T12:33
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости.
Правительство Эстонии
намерено смягчить ограничения на въезд и пребывание в стране иностранных сезонных работников, сообщил в понедельник премьер-министр Юри Ратас
.
"До 30 апреля 2022 года зарубежный сезонный работник сможет работать в Эстонии до 180 дней в течение 365 дней подряд", - написал Ратас в Facebook. При этом речь идет только о принципиальной договоренности между входящими в коалицию партиями. Юридически соглашение пока не оформлено. По словам министра внутренних дел Марта Хельме
, решение правительства будет подготовлено в ближайшие дни и должно вступить в силу 16 июля.
О разрешении проблемы иностранной рабочей силы правительство объявило незадолго до назначенного на понедельник внеочередного заседания парламента, на котором по инициативе оппозиции должны обсуждаться поправки в Закон об иностранцах. Поправки предусматривают, что иностранным работникам из третьих стран разрешат остаться и продолжить работу в Эстонии до 31 декабря.
В сельскохозяйственном секторе сегодня работает примерно 400 человек из третьих стран, преимущественно из Украины
. По оценке фермеров, им необходимо еще 1500 человек, чтобы справиться с тем объемом работы, который есть сейчас.
Эстонские СМИ сообщали ранее, что в связи со вспышкой коронавируса эстонские клубничные плантации оказались без иностранной рабочей силы, прежде всего работников из Украины, в последние годы регулярно приезжающих на сбор клубники. Фермеры обратились к правительству с просьбой отменить ограничения на ввоз рабочей силы из-за рубежа.
Глава МВД Март Хельме ранее заявлял, что находившиеся в Эстонии на законных основаниях по состоянию на 17 марта иностранные рабочие смогут продолжить работать в сфере сельского хозяйства до 31 июля, а потом должны будут уехать из страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.