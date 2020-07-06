Суд оставил Николая Платошкина под домашним арестом

Платошкин в сентябре 2019 года от КПРФ принимал участие на дополнительных выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 в Хабаровском крае. По итогам он проиграл представителю ЛДПР и в Госдуму не прошел.