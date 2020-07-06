Суд оставил Николая Платошкина под домашним арестом

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник оставил в силе домашний арест политолога левых взглядов и лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, обвиняемого в склонении к массовым беспорядкам, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд оставил постановление Басманного районного суда Москвы без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
В начале июня СК РФ возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка, после чего Басманный суд отправил политика под домашний арест на два месяца.
Платошкин в сентябре 2019 года от КПРФ принимал участие на дополнительных выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 в Хабаровском крае. По итогам он проиграл представителю ЛДПР и в Госдуму не прошел.
Вину во меняемых преступлениях Платошкин категорически отрицает.