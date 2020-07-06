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В Австрии подтвердили, что убитый россиянин был выходцем из Чечни
Убитый в субботу близ Вены гражданин России - выходец из Чечни Мартин Бек, сообщил во вторник РИА Новости представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:24
чеченская республика (чечня)
австрия
вена
в мире
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https://ria.ru/20200705/1573909573.html
Как может Мамичан получить паспорт на имя Мартина Бормана...? Ну и плодите - они вам ещё покажут толерантность ( т.е. - кузькину мать ). Хорошо ещё Россия подсуетилась - и беженцев с Ближ.Востока поубавилось. Нет - не нравится им спокойная и размеренная жизнь - собирают всех кого в России и в мире преследуют. Они находят там тихий приют , но конечно , тихо жить они не смогут в принципе.
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3
австрия
вена
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573948951_0:30:3534:2018_1400x0_80_0_0_d136a6e0349e65b9dc5d556cac5a7b88.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чеченская республика (чечня), австрия, вена, в мире

В Австрии подтвердили, что убитый россиянин был выходцем из Чечни

12:25 06.07.2020 (обновлено: 13:24 06.07.2020)
72381
© AFP 2020 / APA / Herbert P. OczeretСотрудники полиции на месте стрельбы на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф, Австрия
Сотрудники полиции на месте стрельбы на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф, Австрия
© AFP 2020 / APA / Herbert P. Oczeret
ВЕНА, 6 июл - РИА Новости. Убитый в субботу близ Вены гражданин России - выходец из Чечни Мартин Бек, сообщил во вторник РИА Новости представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридрих Кель.
На вопрос о том, идет ли речь о политически мотивированном убийстве, собеседник агентства сказал, что "прокуратура проверяет эту версию".
Как ранее сообщал телеканал OE24, следствие исходит из того, что убийство было заказным. По данным телеканала, речь идет о 43-летнем выходце из Чечни, который вел видеоблог в YouTube под именем "Анзор из Вены". Урожденный Мамичан У. приехал в Австрию в 2005 году и недавно получил паспорт иностранца на имя Мартин Б.
Ранее представитель полиции Вальтер Шварценеккер сообщил РИА Новости, что проситель убежища из России был убит в субботу вечером в городе Герасдорф рядом с Веной. Подозреваемый - также гражданин России - задержан. По данным австрийской газеты Österreich, стрелявший и убитый - выходцы из Чечни, но на тот момент подтверждения этой информации от полиции не было.
Сотрудники полиции на месте стрельбы на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф, Австрия
5 июля, 11:09
В полиции рассказали подробности убийства россиянина под Веной
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Чеченская республика (Чечня)АвстрияВенаВ мире
Популярные комментарии
Как может Мамичан получить паспорт на имя Мартина Бормана...? Ну и плодите - они вам ещё покажут толерантность ( т.е. - кузькину мать ). Хорошо ещё Россия подсуетилась - и беженцев с Ближ.Востока поубавилось. Нет - не нравится им спокойная и размеренная жизнь - собирают всех кого в России и в мире преследуют. Они находят там тихий приют , но конечно , тихо жить они не смогут в принципе.
6 июля, 13:52
NNickB777
1000000
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