https://ria.ru/20200706/1573946349.html
В Австрии подтвердили, что убитый россиянин был выходцем из Чечни
Убитый в субботу близ Вены гражданин России - выходец из Чечни Мартин Бек, сообщил во вторник РИА Новости представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:25
2020-07-06T13:24
чеченская республика (чечня)
австрия
вена
в мире
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https://ria.ru/20200705/1573909573.html
NickB777
Как может Мамичан получить паспорт на имя Мартина Бормана...? Ну и плодите - они вам ещё покажут толерантность ( т.е. - кузькину мать ). Хорошо ещё Россия подсуетилась - и беженцев с Ближ.Востока поубавилось. Нет - не нравится им спокойная и размеренная жизнь - собирают всех кого в России и в мире преследуют. Они находят там тихий приют , но конечно , тихо жить они не смогут в принципе.
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австрия
вена
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чеченская республика (чечня), австрия, вена, в мире