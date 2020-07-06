В Австрии подтвердили, что убитый россиянин был выходцем из Чечни

На вопрос о том, идет ли речь о политически мотивированном убийстве, собеседник агентства сказал, что "прокуратура проверяет эту версию".

Как ранее сообщал телеканал OE24, следствие исходит из того, что убийство было заказным. По данным телеканала, речь идет о 43-летнем выходце из Чечни, который вел видеоблог в YouTube под именем "Анзор из Вены". Урожденный Мамичан У. приехал в Австрию в 2005 году и недавно получил паспорт иностранца на имя Мартин Б.