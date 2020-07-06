В МИД назвали условия возвращения посольства на территорию Ливии

"Наше посольство работает уже давно в Тунисе, оно продолжает свою работу. Естественный ориентир будет всегда - это то, как будут обеспечены условия безопасности, мы за этим всегда следим. Прежде чем говорить о политике, давайте поговорим о безопасности наших дипломатов", - сказал Вершинин журналистам.