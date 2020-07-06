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В МИД назвали условия возвращения посольства на территорию Ливии
Россия в вопросе возвращения своего посольства на территорию Ливии, которое пока находится в Тунисе, будет руководствоваться соображениями безопасности для... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:24
россия
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
тунис (страна)
ливия
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353
60
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60
россия, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), тунис (страна), ливия, в мире

В МИД назвали условия возвращения посольства на территорию Ливии

12:24 06.07.2020
347
© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия в вопросе возвращения своего посольства на территорию Ливии, которое пока находится в Тунисе, будет руководствоваться соображениями безопасности для дипломатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Наше посольство работает уже давно в Тунисе, оно продолжает свою работу. Естественный ориентир будет всегда - это то, как будут обеспечены условия безопасности, мы за этим всегда следим. Прежде чем говорить о политике, давайте поговорим о безопасности наших дипломатов", - сказал Вершинин журналистам.
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РоссияСергей ВершининМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Тунис (страна)ЛивияВ мире
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