https://ria.ru/20200706/1573946264.html
В МИД назвали условия возвращения посольства на территорию Ливии
Россия в вопросе возвращения своего посольства на территорию Ливии, которое пока находится в Тунисе, будет руководствоваться соображениями безопасности для... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:24
2020-07-06T12:24
россия
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
тунис (страна)
ливия
в мире
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россия
тунис (страна)
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_80:0:2841:1553_1400x0_80_0_0_cd2efa1b28f45b7a981a6f28fe31b81a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), тунис (страна), ливия, в мире