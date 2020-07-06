Комитет Совфеда поддержал договор о партнерстве между Россией и Монголией

"Договором предусматривается, что стороны рассматривают друг друга как дружественные, равноправные и суверенные государства и будут взаимодействовать на основе взаимного доверия, исторически традиционных добрососедских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и всестороннего взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства стороны будут развивать на стабильной и долговременной основе равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в области политики, обороны, безопасности, экономики, торговли, финансов и инвестиций, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций, энергетики, информационных технологий, гуманитарных отношений, культуры, искусства, образования, науки и техники, экологии, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия, а также в других областях, представляющих взаимный интерес.