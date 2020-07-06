https://ria.ru/20200706/1573946219.html
Комитет Совфеда поддержал договор о партнерстве между Россией и Монголией
Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник рекомендовал палате ратифицировать договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:23
2020-07-06T12:23
госдума рф
владимир путин
улан-батор
монголия
политика
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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госдума рф, владимир путин, улан-батор, монголия, политика
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник рекомендовал палате ратифицировать договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Монголией
. Сенаторы рассмотрят документ в среду.
Соответствующий проект закона был внесен в Госдуму
президентом России Владимиром Путиным
. Согласно пояснительной записке к законопроекту, договор был подписан в Улан-Баторе
3 июля 2019 года.
"Договором предусматривается, что стороны рассматривают друг друга как дружественные, равноправные и суверенные государства и будут взаимодействовать на основе взаимного доверия, исторически традиционных добрососедских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и всестороннего взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства стороны будут развивать на стабильной и долговременной основе равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в области политики, обороны, безопасности, экономики, торговли, финансов и инвестиций, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций, энергетики, информационных технологий, гуманитарных отношений, культуры, искусства, образования, науки и техники, экологии, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия, а также в других областях, представляющих взаимный интерес.