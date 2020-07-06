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В Хабаровском крае подготовят план дальнейшего снятия ограничений
Правительство Хабаровского края подготовит план последующего снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, уже в ближайшее время могут открыться детские... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:22
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей фургал, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сочи, хабаровск, хабаровский край, общество

В Хабаровском крае подготовят план дальнейшего снятия ограничений

12:22 06.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовХабаровск
Хабаровск
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 6 июл – РИА Новости. Правительство Хабаровского края подготовит план последующего снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, уже в ближайшее время могут открыться детские оздоровительные лагеря и базы отдыха, сообщает краевое правительство.
Ранее сообщалось, что в регионе с июня приступили к первому этапу снятия ограничений: открылись уличные кафе, некоторые магазины, дежурные группы в детсадах. Сохраняется самоизоляция для людей старше 65 лет, запрет на массовые мероприятия, прием посетителей в помещениях ресторанов и кафе, закрыты детские лагеря и базы отдыха, крупные магазины промышленных товаров.
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"Ситуация такова, что уже сейчас из Хабаровска вылетают переполненные самолеты в Крым и Сочи, а через нас едет поток туристов. Поэтому пора открыть и все места отдыха в нашем регионе. Кроме того, пришло время снять запрет на работу торговых центров и магазинов, как это уже сделано в соседних регионах. Пусть каждое из ведомств подготовит перечень организаций, которым в ближайшее время мы разрешим работать", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Фургала, который выступил на заседании оперативного штаба.
При этом отмечается, что контроль за соблюдением масочного режима будет усилен. По результатам проверки в выходные установлено, что до 80% пассажиров едут в автобусах без средств защиты. Сейчас совместно с администрацией Хабаровска решается вопрос о внедрении новой системы контроля. За пассажиров без масок будут наказывать транспортные компании и их сотрудников, допускающих нарушения.
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Кроме того, Роспотребнадзор во время рейдов в прошедшие два дня также установил массовые нарушения масочного режима в кафе и ресторанах. Документы на девять из них переданы в суд для решения вопроса о временном закрытии.
По данным краевого правительства, на 6 июля в Хабаровском крае выявлено более 4,64 тысячи случаев заболевания COVID-19, в том числе 89 за последние сутки. С начала пандемии 30 заболевших умерли, вылечились 2,2 тысячи человек. На лечении сейчас находятся 2,38 тысячи пациентов. Заболевшие наблюдаются в инфекционных госпиталях или в амбулаторных условиях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ФургалКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СочиХабаровскХабаровский крайОбщество
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