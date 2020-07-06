Синоптики предупредили о похолодании в Москве

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Аномальная жара и кратковременные дожди ожидаются в Аномальная жара и кратковременные дожди ожидаются в Москве в первую половину недели, в четверг придет похолодание, а к выходным в столице будет до 28 градусов тепла, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова

"Первая половина недели в столичном регионе будет жаркой, сегодня будет около 30 градусов, завтра еще жарче - в Москве до 31 градуса. Во вторник в Москве местами возможен кратковременный дождь с грозой и усилением ветра до 12-17 метров в секунду", - рассказала Позднякова.

По словам синоптика, в среду Москва останется в теплом секторе атлантического циклона. Местами кратковременные дожди возможны в течение всех суток. Температура ночью составит от 18 до 20 градусов в Москве, по области 15-20, днем в городе 28-30 градусов.

"Смена характера погоды произойдет в ночь на четверг. Нас будет пересекать холодный атмосферный фронт, воздух, который к нам придет за этим фронтом, будет на 10 градусов прохладнее, чем то, что мы сейчас наблюдаем", - добавила синоптик.

Позднякова пояснила, что температура ночью в четверг опустится до 15 градусов, по области до 10-11. Днем в столице не более плюс 21-22 градусов, по региону от 20 до 25.

"Ветер сменится с южного на северо-западный, поэтому четверг станет самым прохладным днем текущей недели. Температура приблизится к климатической норме", - отметила Позднякова.

По ее словам, в последующие дни этот прохладный воздух трансформируется, ночи останутся еще прохладными, а вот дневная температура будет постепенно повышаться, и к субботе в столицу вернется жаркая погода с температурой около 26-28 градусов.