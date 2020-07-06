Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573945888.html
Синоптики предупредили о похолодании в Москве
Аномальная жара и кратковременные дожди ожидаются в Москве в первую половину недели, в четверг придет похолодание, а к выходным в столице будет до 28 градусов... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:55
татьяна позднякова
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156306/23/1563062364_0:385:2957:2048_1400x0_80_0_0_5c8ebac4f430f27a237163eb3bb1ef6c.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200706/1573940344.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156306/23/1563062364_0:385:2957:2048_1400x0_80_0_0_5c8ebac4f430f27a237163eb3bb1ef6c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156306/23/1563062364_226:0:2957:2048_1400x0_80_0_0_44af38d7514c8c27559f27911d9dde71.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156306/23/1563062364_860:0:2908:2048_1400x0_80_0_0_95374f3e1c4658bf41e947189022b43b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна позднякова, погода, москва, общество

Синоптики предупредили о похолодании в Москве

12:21 06.07.2020 (обновлено: 13:55 06.07.2020)
9441
© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Аномальная жара и кратковременные дожди ожидаются в Москве в первую половину недели, в четверг придет похолодание, а к выходным в столице будет до 28 градусов тепла, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Первая половина недели в столичном регионе будет жаркой, сегодня будет около 30 градусов, завтра еще жарче - в Москве до 31 градуса. Во вторник в Москве местами возможен кратковременный дождь с грозой и усилением ветра до 12-17 метров в секунду", - рассказала Позднякова.
По словам синоптика, в среду Москва останется в теплом секторе атлантического циклона. Местами кратковременные дожди возможны в течение всех суток. Температура ночью составит от 18 до 20 градусов в Москве, по области 15-20, днем в городе 28-30 градусов.
"Смена характера погоды произойдет в ночь на четверг. Нас будет пересекать холодный атмосферный фронт, воздух, который к нам придет за этим фронтом, будет на 10 градусов прохладнее, чем то, что мы сейчас наблюдаем", - добавила синоптик.
Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
Вчера, 11:24
Не меньше, чем осенью. Вильфанд объяснил, какая погода задержится в июле
Позднякова пояснила, что температура ночью в четверг опустится до 15 градусов, по области до 10-11. Днем в столице не более плюс 21-22 градусов, по региону от 20 до 25.
"Ветер сменится с южного на северо-западный, поэтому четверг станет самым прохладным днем текущей недели. Температура приблизится к климатической норме", - отметила Позднякова.
По ее словам, в последующие дни этот прохладный воздух трансформируется, ночи останутся еще прохладными, а вот дневная температура будет постепенно повышаться, и к субботе в столицу вернется жаркая погода с температурой около 26-28 градусов.
"Атмосферное давление у нас практически все дни будет чуть ниже нормы", - подытожила метеоролог.
772537
Обсудить 0
Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
Рекомендуем
Крым
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Жара в Москве
В Москве в понедельник ожидается жаркая погода без осадков
Посетители фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
Россиян предупредили об аномальной жаре
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Вспышка чумы
В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России
Ирина Пекарская до пожара
Пострадавшая в "Хромой лошади" умерла после 11 лет в больнице
Николай Платошкин
Суд оставил Николая Платошкина под домашним арестом
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
"Не будьте дураками": Рошаль обратился к москвичам из-за коронавируса
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
В Сочи установится жара до 37 градусов
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после заявления об изнасиловании фотомодели в Москве
Подозреваемый в серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского районов
Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье умер в СИЗО
Медицинские работники в больнице в Мадриде
Ученый пришел к неожиданным выводам о происхождении коронавируса
Дорога в окрестностях Судака
Под Крымом действует гигантская опреснительная установка
Амплитуда механических колебаний, вызванная баллистическим резонансом
Российские ученые обнаружили новый физический парадокс
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф в Крыму
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
Лента новостейМолния