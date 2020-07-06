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В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Двое детей, посещавших дежурную группу детского сада, заболели коронавирусом в Калининградской области за последние сутки, сообщили журналистам в региональном... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:19
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В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

12:19 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Двое детей, посещавших дежурную группу детского сада, заболели коронавирусом в Калининградской области за последние сутки, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За сутки в области подтверждено 18 случаев коронавирусной инфекции. Восемь выявлено без клинических проявлений, в том числе у двоих детей трех и четырех лет, посещавших дежурную группу детского сада №20 Калининграда, где ранее был выявлен заболевший ребёнок. Всего по группе коронавирус лабораторно подтвержден у пятерых детей, у четырех инфекция протекала без каких-либо симптомов. Работа группы приостановлена с 27 июня", - сказали в штабе.
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По данным оперштаба, за сутки коронавирус подтвердили и у двоих преподавателей, которые должны были участвовать в организации проведения ЕГЭ, но не успели выйти в пункты приема экзамена. Их протестировали перед проведением ЕГЭ. Определён круг контактных, все они отстранены от работы, находятся под медицинским наблюдением в условиях изоляции на дому.
Еще 10 заболевших за сутки калининградцев выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, в том числе у пяти заболевших диагностирована пневмония. Выписали из стационаров 17 пациентов, переболевших коронавирусом.
Всего на 6 июля на COVID-19 в Калининградской области обследовано 95,2 тысячи человек. Выявлено 2529 случаев заражения, из них 1647 человек выздоровели, 40 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 487 человек, в том числе 18 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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