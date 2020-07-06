Защита будет обжаловать приговор псковской журналистке Прокопьевой

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Защита будет обжаловать приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, которую суд оштрафовал на 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма, заявил РИА Новости адвокат Виталий Черкасов.

"Да, будем обжаловать и настаивать на оправдательном приговоре", - сказал он.

В понедельник 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове признал Прокопьеву виновной в публичном оправдании терроризма и приговорил к штрафу в 500 тысяч рублей. Гособвинитель просил 6 лет колонии.

Союз журналистов России ранее выступил в поддержку Прокопьевой и распространил обращение в ее защиту.

В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем незадолго до этого в здании ФСБ в Архангельске. Текст передачи был выложен в форме статьи "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора , а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. Региональное СУСК РФ возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

Свою вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года.