https://ria.ru/20200706/1573945602.html
Защита будет обжаловать приговор псковской журналистке Прокопьевой
Защита будет обжаловать приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, которую суд оштрафовал на 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:18
2020-07-06T14:52
светлана прокопьева
россия
псков
происшествия
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псков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Светлана Прокопьева ответила на вопросы журналистов возле здания суда
Светлана Прокопьева ответила на вопросы журналистов возле здания суда
2020-07-06T12:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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светлана прокопьева, россия, псков, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Защита будет обжаловать приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, которую суд оштрафовал на 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма, заявил РИА Новости адвокат Виталий Черкасов.
"Да, будем обжаловать и настаивать на оправдательном приговоре", - сказал он.
В понедельник 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове
признал Прокопьеву виновной в публичном оправдании терроризма и приговорил к штрафу в 500 тысяч рублей. Гособвинитель просил 6 лет колонии.
Союз журналистов России ранее выступил в поддержку Прокопьевой и распространил обращение в ее защиту.
В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем незадолго до этого в здании ФСБ
в Архангельске. Текст передачи был выложен в форме статьи "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора
, а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. Региональное СУСК РФ возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
Свою вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года.
Взрыв у входа в здание ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года устроил 17-летний подросток: он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.