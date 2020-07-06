https://ria.ru/20200706/1573945459.html
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1841
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1841, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:16
2020-07-06T12:16
распространение нового коронавируса
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литва
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, литва, в мире