Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573945459.html
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1841
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1841, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_0:0:962:541_1400x0_80_0_0_15cb22c0bed52bf37d3209db3c268c4c.jpg
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_0:0:962:541_1400x0_80_0_0_15cb22c0bed52bf37d3209db3c268c4c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_0:0:722:541_1400x0_80_0_0_7a1cd21ee7fbe46e05c716e17746c035.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_86:0:627:541_1400x0_80_0_0_c79fb4c315d8934b9c3ece35035f6e0b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, литва, в мире

В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1841

12:16 06.07.2020
119
© Sputnik / Александр ЛиповецАвтомобиль скорой помощи Литвы
Автомобиль скорой помощи Литвы
© Sputnik / Александр Липовец
Автомобиль скорой помощи Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1841, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены пять случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1547 человек, 79 умерли.
За воскресенье в республике провели 1149 тестов на коронавирус, за все время – 443 391.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
011000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛитваВ мире
Рекомендуем
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 36 тысяч
Калининград
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Светлана Прокопьева ответила на вопросы журналистов возле здания суда
Защита будет обжаловать приговор псковской журналистке Прокопьевой
Врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве смотрит снимки, полученные с помощью компьютерной томографии
В Ингушетии умер семидесятый пациент с коронавирусом
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк оценил российские меры поддержки экономики
Лукашенко заявил об угрозе разрушения системы контроля над вооружениями
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
В Москве пока не готовы к внедрению биометрии при голосовании
Тест на коронавирус
Палестина призвала Израиль закрыть КПП и границу из-за коронавируса
Дмитрий Медведев
Опыт электронного голосования надо максимально развивать, заявил Медведев
Вид на город Кабул в Афганистане
Афганское правительство отказалось освобождать около 600 пленных талибов
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
В МИД назвали условия возвращения посольства на территорию Ливии
Хабаровск
В Хабаровском крае подготовят план дальнейшего снятия ограничений
Таллин
В Эстонии намерены смягчить ограничения на въезд для иностранных рабочих
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама выступил с обращением по случаю своего 85-летия
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД призвали не делать скоропалительных выводов о взрыве в Иране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
Лента новостейМолния