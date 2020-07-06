В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1841

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1841, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены пять случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1547 человек, 79 умерли.

За воскресенье в республике провели 1149 тестов на коронавирус, за все время – 443 391.

В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.