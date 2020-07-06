Минтранс призвал признать речные грузоперевозки пострадавшей отраслью

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минтранс РФ продолжит настаивать на включении речных грузоперевозок, а также ряда сопутствующих отраслей в список наиболее пострадавших от Минтранс РФ продолжит настаивать на включении речных грузоперевозок, а также ряда сопутствующих отраслей в список наиболее пострадавших от COVID-19 , сообщил журналистам замглавы ведомства Юрий Цветков

Пассажирские перевозки морским и внутренним водным транспортом, а также междугородние пассажирские железнодорожные перевозки в июне были включены в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Речные грузовые перевозки в перечень не вошли.

"Мы этот вопрос продолжаем отстаивать. … Мы направляли еще в апреле соответствующее обращение", - сказал Цветков, отвечая на вопрос, будет ли Минтранс продвигать включение речных грузоперевозок в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей.

"Мы считаем, что должны помимо грузовых перевозок войти (в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей - ред.) еще прочие виды деятельности на речном транспорте, туда как раз и входят как раз речные пассажирские порты, которые пострадали и другие смежные виды деятельности, которые завязаны на пассажирские перевозки", - добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.