https://ria.ru/20200706/1573945370.html
Минтранс призвал признать речные грузоперевозки пострадавшей отраслью
Минтранс РФ продолжит настаивать на включении речных грузоперевозок, а также ряда сопутствующих отраслей в список наиболее пострадавших от COVID-19, сообщил... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:15
2020-07-06T12:15
распространение нового коронавируса
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юрий цветков
коронавирусы
здоровье - общество
воз
экономика
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Минтранс РФ продолжит настаивать на включении речных грузоперевозок, а также ряда сопутствующих отраслей в список наиболее пострадавших от COVID-19
, сообщил журналистам замглавы ведомства Юрий Цветков
.
Пассажирские перевозки морским и внутренним водным транспортом, а также междугородние пассажирские железнодорожные перевозки в июне были включены в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Речные грузовые перевозки в перечень не вошли.
"Мы этот вопрос продолжаем отстаивать. … Мы направляли еще в апреле соответствующее обращение", - сказал Цветков, отвечая на вопрос, будет ли Минтранс продвигать включение речных грузоперевозок в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей.
"Мы считаем, что должны помимо грузовых перевозок войти (в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей - ред.) еще прочие виды деятельности на речном транспорте, туда как раз и входят как раз речные пассажирские порты, которые пострадали и другие смежные виды деятельности, которые завязаны на пассажирские перевозки", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.