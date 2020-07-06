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Лукашенко заявил об угрозе разрушения системы контроля над вооружениями
Угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями уже стала реальностью, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:14
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россия, дональд трамп, александр лукашенко, нато, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко заявил об угрозе разрушения системы контроля над вооружениями

12:14 06.07.2020
2195
МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями уже стала реальностью, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Сегодняшней реальностью стала угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями, в том числе ядерными", - сказал Лукашенко в Минске на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
3 июля, 20:32
США ответили на обвинения России в несоблюдении контроля над вооружениями
Белорусский лидер отметил, что столкновения геополитических интересов сверхдержав подогревают тлеющие и порождают новые локальные конфликты. Причем приемлемых универсальных рецептов для их разрешения нет, констатировал глава белорусского государства.
"Очевидно, что милитаризация Восточной Европы и активизация военной деятельности, в том числе возле наших границ, ни к чему хорошему не ведет. Риски и вызовы в военной сфере растут, доверие между странами подрывается, и на этом фоне экономические, демографические, а также экологические проблемы будут обостряться", - сказал Лукашенко. В то же время он подчеркнул, что Белоруссия выступает активным участником процесса укрепления международной безопасности.
Ранее в Минске неоднократно выражали обеспокоенность активизацией НАТО и США у своих границ, хотя в Минобороны страны говорили, что Белоруссия не видит в этом прямой военной угрозы. Белорусские власти также с сожалением восприняли разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, которое произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Вашингтон обвинял Москву в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве утверждают, что ракета имеет разрешенный радиус действия – менее 500 километров. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.
Кроме того, в конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу. Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора.
Сергей Рябков
25 июня, 13:21
В МИД прокомментировали переговоры с США по контролю за вооружениями
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РоссияДональд ТрампАлександр ЛукашенкоНАТОБелоруссияСШАВ мире
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