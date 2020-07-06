Опыт электронного голосования надо максимально развивать, заявил Медведев

На расширенном заседании Совета руководителей фракций в режиме видеоконференции он отметил, что практику голосования онлайн можно считать передовой, что признают и международные эксперты. Медведев также напомнил, что ЕР успешно применяла электронное голосование в ходе процедуры праймериз.

"Считаю, что этот опыт нужно максимально развивать, он доказал свою эффективность и свою востребованность. При этом, конечно, обращая самое пристальное внимание на обеспечение безопасности личных данных, на соблюдение всех правил избирательного законодательства", - сказал он.