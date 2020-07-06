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Опыт электронного голосования надо максимально развивать, заявил Медведев
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что опыт электронного голосования надо максимально развивать, обращая самое пристальное внимание... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:44
дмитрий медведев
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
дмитрий медведев, общество

Опыт электронного голосования надо максимально развивать, заявил Медведев

12:14 06.07.2020 (обновлено: 12:44 06.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что опыт электронного голосования надо максимально развивать, обращая самое пристальное внимание на защиту личных данных.
На расширенном заседании Совета руководителей фракций в режиме видеоконференции он отметил, что практику голосования онлайн можно считать передовой, что признают и международные эксперты. Медведев также напомнил, что ЕР успешно применяла электронное голосование в ходе процедуры праймериз.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Вчера, 12:34Голосование по поправкам в Конституцию
Медведев поблагодарил всех, кто участвовал в голосовании по поправкам
"Считаю, что этот опыт нужно максимально развивать, он доказал свою эффективность и свою востребованность. При этом, конечно, обращая самое пристальное внимание на обеспечение безопасности личных данных, на соблюдение всех правил избирательного законодательства", - сказал он.
В России с 25 июня по 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ, сразу в двух регионах - Москве и Нижнем Новгороде - наравне с обычным было организовано электронное голосование.
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Дмитрий МедведевОбщество
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