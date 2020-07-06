Минтранс оценил ситуацию с системообразующими предприятиями

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минтранс РФ пока не получал от российских транспортных компаний обращений с просьбой исключить их из списка системообразующих предприятий, однако не исключает этого, сообщил журналистам замглавы ведомства Минтранс РФ пока не получал от российских транспортных компаний обращений с просьбой исключить их из списка системообразующих предприятий, однако не исключает этого, сообщил журналистам замглавы ведомства Юрий Цветков

Ранее в июле газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что попавшие в список системообразующих компании жалуются на необходимость готовить еженедельно и чаще массу отчетов для властей всех уровней, притом что большинство участников списка поддержки не получали, а некоторые и не планируют.

"Возможно, попросят исключить, потому что ряду компаний поддержка не требуется… пока они не обращались к нам. Отдельные… отчетность не дают", - сказал Цветков, отвечая на вопрос, поступали ли в Минтранс РФ обращения от транспортников с просьбой об исключении из списка системообразующих предприятий.

"Системообразующие предприятия, когда составлялся перечень, сразу было оговорено, что перечень… составляется для мониторинга в целом ситуации в экономике и не является обязательным то, что будет оказана поддержка императивно. То есть будет она выборочно. …Коллеги сами себя предложили в эти списки… помимо обычной отчетности… вынуждены предоставлять информацию, при том, что некоторые не получают помощь и даже не претендуют. …У них есть справедливые вопросы… разные опасения высказываются", - добавил он.

Системообразующие предприятия в транспортной отрасли получили поддержку на 98,5 миллиарда рублей, могут получить дополнительно еще около 65 миллиардов рублей, сообщается в документах Минтранса РФ. Включение компаний в перечень системообразующих предприятий позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов.