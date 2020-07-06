В Ингушетии умер семидесятый пациент с коронавирусом

Врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве смотрит снимки, полученные с помощью компьютерной томографии

НАЛЬЧИК, 6 июл - РИА Новости. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 70, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлено 3154 случая заболевания коронавирусом, скончались 69 человек, в том числе муфтий республики.

"За сутки умер один пациент – мужчина 1942 года рождения, он имел сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.

По информации штаба, за сутки в республике выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусом, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3169 человек. Выздоровели всего 2497 человек.

Отмечается, что госпитализированы 146 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 64, из них 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая одного, подключенного к аппарату ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7301 человека, остаются под наблюдением 250 человек, в том числе 104 – в условиях самоизоляции на дому.