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В Ингушетии умер семидесятый пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 70, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:13
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РИА Новости
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353
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В Ингушетии умер семидесятый пациент с коронавирусом

12:13 06.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве смотрит снимки, полученные с помощью компьютерной томографии
Врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве смотрит снимки, полученные с помощью компьютерной томографии
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НАЛЬЧИК, 6 июл - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 70, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлено 3154 случая заболевания коронавирусом, скончались 69 человек, в том числе муфтий республики.
"За сутки умер один пациент – мужчина 1942 года рождения, он имел сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.
По информации штаба, за сутки в республике выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусом, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3169 человек. Выздоровели всего 2497 человек.
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Отмечается, что госпитализированы 146 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 64, из них 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая одного, подключенного к аппарату ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7301 человека, остаются под наблюдением 250 человек, в том числе 104 – в условиях самоизоляции на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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