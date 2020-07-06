В Москве пока не готовы к внедрению биометрии при голосовании

"По поводу биометрии, вы знаете, что предлагали эту процедуру, скорее всего, это базовая проблема для всех информационных систем, как удостовериться, что именно тот человек сидит за компьютером, что это реальный человек. Биометрия - перспективная технология, она решит проблему, связанную с тем, человек или не человек голосует. Единственное, что в ближайшее время мы будем еще к этому не готовы", - сказал Костырко, отвечая на вопрос, рассматривалась ли возможность внедрения биометрических данных при электронном голосовании.