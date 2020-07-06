https://ria.ru/20200706/1573945009.html
В Москве пока не готовы к внедрению биометрии при голосовании
Москва пока не готова к внедрению биометрии при голосовании, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:12
2020-07-06T12:12
нижний новгород
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, москва, общество
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва
пока не готова к внедрению биометрии при голосовании, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко на расширенном заседании общественной палаты Москвы по гражданскому обществу и общественному контролю в понедельник.
"По поводу биометрии, вы знаете, что предлагали эту процедуру, скорее всего, это базовая проблема для всех информационных систем, как удостовериться, что именно тот человек сидит за компьютером, что это реальный человек. Биометрия - перспективная технология, она решит проблему, связанную с тем, человек или не человек голосует. Единственное, что в ближайшее время мы будем еще к этому не готовы", - сказал Костырко, отвечая на вопрос, рассматривалась ли возможность внедрения биометрических данных при электронном голосовании.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля, сразу в двух регионах - Москве и Нижнем Новгороде
- наравне с обычным было организованно электронное голосование.