Далай-лама выступил с обращением по случаю своего 85-летия

Далай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV Тензин Гьяцо выступил с обращением по случаю своего 85-летия, в котором заявил, что является "посланником Авалокитешвары" - Будды сострадания, намерен прожить 110 лет "или около того" и попросил буддистов прочитать мантру "Ом мани падме хум" по меньшей мере тысячу раз.

"Сегодня 6 июля – день моего рождения. Из-за ограничений, связанных с пандемией (коронавируса), большие собрания людей для проведения пышных празднований невозможны. Да в них и нет нужды. Однако если вы хотите отметить день моего рождения, я бы попросил вас прочитать мантру МАНИ (Ом мани падме хум) по меньшей мере тысячу раз", - сказано в обращении Далай-ламы, текст которого поступил в РИА Новости.

Далай-лама пояснил, что у него как у тибетца "уникальная связь с Авалокитешварой" (Буддой сострадания). А его главная практика - "бодхичитта" (альтруистическое устремление). "Авалокитешвара – мой начальник, я же – его посланник… Чистое видение подсказывает, что моя связь с Авалокитешварой продолжается из жизни в жизнь", - отметил Далай-лама.

Всех желающих отпраздновать его день рождения он призвал вспомнить об Авалокитешваре. "Представьте, что я… неразделен с Авалокитешварой, или же представьте Авалокитешвару главным божеством, а меня – монахом, сидящим перед ним. Если затем вы прочтете его мантру тысячу раз, то это принесет пользу. Эта практика позволит вам создать корни добродетели, которую вы сможете посвятить мне – посланнику Авалокитешвары, дабы я прожил до 108 или 110 лет или около того", - пояснил Далай-лама.

Он пожелал всем "счастья и доброго здравия", а в заключение написал "спасибо всем вам".