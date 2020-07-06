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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200706/1573944500.html
Далай-лама выступил с обращением по случаю своего 85-летия
Далай-лама XIV Тензин Гьяцо выступил с обращением по случаю своего 85-летия, в котором заявил, что является "посланником Авалокитешвары" - Будды сострадания,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:10
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

Далай-лама выступил с обращением по случаю своего 85-летия

12:10 06.07.2020
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© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
© РИА Новости / Ольга Липич
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV Тензин Гьяцо выступил с обращением по случаю своего 85-летия, в котором заявил, что является "посланником Авалокитешвары" - Будды сострадания, намерен прожить 110 лет "или около того" и попросил буддистов прочитать мантру "Ом мани падме хум" по меньшей мере тысячу раз.
"Сегодня 6 июля – день моего рождения. Из-за ограничений, связанных с пандемией (коронавируса), большие собрания людей для проведения пышных празднований невозможны. Да в них и нет нужды. Однако если вы хотите отметить день моего рождения, я бы попросил вас прочитать мантру МАНИ (Ом мани падме хум) по меньшей мере тысячу раз", - сказано в обращении Далай-ламы, текст которого поступил в РИА Новости.
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Далай-лама пояснил, что у него как у тибетца "уникальная связь с Авалокитешварой" (Буддой сострадания). А его главная практика - "бодхичитта" (альтруистическое устремление). "Авалокитешвара – мой начальник, я же – его посланник… Чистое видение подсказывает, что моя связь с Авалокитешварой продолжается из жизни в жизнь", - отметил Далай-лама.
Всех желающих отпраздновать его день рождения он призвал вспомнить об Авалокитешваре. "Представьте, что я… неразделен с Авалокитешварой, или же представьте Авалокитешвару главным божеством, а меня – монахом, сидящим перед ним. Если затем вы прочтете его мантру тысячу раз, то это принесет пользу. Эта практика позволит вам создать корни добродетели, которую вы сможете посвятить мне – посланнику Авалокитешвары, дабы я прожил до 108 или 110 лет или около того", - пояснил Далай-лама.
Он пожелал всем "счастья и доброго здравия", а в заключение написал "спасибо всем вам".
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Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переселился в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)
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