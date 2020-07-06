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В МИД призвали не делать скоропалительных выводов о взрыве в Иране
Москва призывает не делать скоропалительных выводов о причинах взрыва на ядерном объекте Натанз в Иране, необходимо серьезно изучить ситуацию, сказал... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:24
иран
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иран, в мире

В МИД призвали не делать скоропалительных выводов о взрыве в Иране

12:09 06.07.2020 (обновлено: 13:24 06.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва призывает не делать скоропалительных выводов о причинах взрыва на ядерном объекте Натанз в Иране, необходимо серьезно изучить ситуацию, сказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Такого рода вещи требуют очень серьезного рассмотрения. Думаю, что самое последнее дело - это предаваться каким-то измышлениям, вопрос очень серьёзный. Вопрос вообще серьёзный о ситуации, сложившейся по этим делам, в том числе вокруг Ирана", - сказал Вершинин, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения западных СМИ, что за взрывом на заводе в иранском Натанзе может стоять диверсия со стороны Израиля.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Вчера, 10:00
Ко взрыву на ядерном объекте Ирана мог быть причастен Израиль, пишут СМИ
Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в четверг сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было. В воскресенье официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что Иран на объекте в Натанзе планировал производство современных центрифуг.
Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что за взрывом в иранском Натанзе может стоять диверсия Израиля.
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