В МИД призвали не делать скоропалительных выводов о взрыве в Иране

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва призывает не делать скоропалительных выводов о причинах взрыва на ядерном объекте Натанз в Иране, необходимо серьезно изучить ситуацию, сказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Такого рода вещи требуют очень серьезного рассмотрения. Думаю, что самое последнее дело - это предаваться каким-то измышлениям, вопрос очень серьёзный. Вопрос вообще серьёзный о ситуации, сложившейся по этим делам, в том числе вокруг Ирана", - сказал Вершинин, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения западных СМИ, что за взрывом на заводе в иранском Натанзе может стоять диверсия со стороны Израиля.
Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в четверг сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было. В воскресенье официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что Иран на объекте в Натанзе планировал производство современных центрифуг.
Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что за взрывом в иранском Натанзе может стоять диверсия Израиля.