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Премьер Италии отметил артистический гений Морриконе
Италия всегда с бесконечной признательностью будет помнить артистический гений композитора Эннио Морриконе, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:36
культура
джузеппе конте
дарио франческини
эннио морриконе
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573942942_0:248:2200:1486_1400x0_80_0_0_d5564e00d7366ba3de5a128752e630da.jpg
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джузеппе конте, дарио франческини, эннио морриконе, италия

Премьер Италии отметил артистический гений Морриконе

12:08 06.07.2020 (обновлено: 14:36 06.07.2020)
130
© REUTERS / Mario AnzuoniКомпозитор и дирижер Эннио Морриконе
Композитор и дирижер Эннио Морриконе
© REUTERS / Mario Anzuoni
Композитор и дирижер Эннио Морриконе. Архивное фото
РИМ, 6 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Италия всегда с бесконечной признательностью будет помнить артистический гений композитора Эннио Морриконе, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Морриконе скончался минувшей ночью в Риме на 92-м году жизни. Согласно воле его родных, похороны выдающегося музыканта пройдут в сугубо приватной форме.
"Мы всегда будем с бесконечной признательностью помнить артистический гений маэстро Эннио Морриконе. Он дал нам возможность мечтать, переживать, размышлять, написав знаменитые ноты, которые оставили неизгладимый след в истории музыки и кино", - написал в понедельник Конте в Twitter.
Композитор Эннио Морриконе
Вчера, 10:25Культура
Названа причина смерти Эннио Морриконе
Печальным днем для культуры назвал день смерти Морриконе министр культурного наследия и культурной деятельности Италии Дарио Франческини.
"Мне выпала удача встречаться с ним, и я никогда не забуду энергию и силу, которую он был способен передавать одним только взглядом", - отметил министр.
Эннио Морриконе — последний мелодист и легенда киномузыки
© AP Photo / Boris Grdanoski

Композитор оставил некролог о себе, объявил его адвокат и друг семьи. "Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью", — говорится в тексте.

Итальянский композитор Эннио Морриконе дирижирует в древнем театре в Охриде. 2009 год
1 из 15

Композитор оставил некролог о себе, объявил его адвокат и друг семьи. "Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью", — говорится в тексте.

© AP Photo / Boris Grdanoski
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Эннио Морриконе вырос в семье джазового трубача Марио Морриконе. Когда мальчику исполнилось девять, он поступил в консерваторию в Риме, где проучился в общей сложности 11 лет и получил дипломы по классам трубы, оркестра и композиции.

Композитор Эннио Морриконе
2 из 15

Эннио Морриконе вырос в семье джазового трубача Марио Морриконе. Когда мальчику исполнилось девять, он поступил в консерваторию в Риме, где проучился в общей сложности 11 лет и получил дипломы по классам трубы, оркестра и композиции.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© AP Photo / Invision/Chris Pizzello

Киномузыку Морриконе начал писать в 1960-е, когда ему было уже за 30. Первый успех композитору принесли спагетти-вестерны — жанр, с которым прочно ассоциируется его имя. Широкая известность пришла к музыканту после работы над картинами его бывшего одноклассника Серджо Леоне.

Итальянский композитор Эннио Морриконе с режиссером Квентином Тарантино во время церемонии вручения Морриконе звезды на Голливудской Аллее Славы в Лос-Анджелесе. 2016 год
3 из 15

Киномузыку Морриконе начал писать в 1960-е, когда ему было уже за 30. Первый успех композитору принесли спагетти-вестерны — жанр, с которым прочно ассоциируется его имя. Широкая известность пришла к музыканту после работы над картинами его бывшего одноклассника Серджо Леоне.

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
© AP Photo / Plinio Lepri

Морриконе сотрудничал с крупнейшими итальянскими кинорежиссерами: Пьером Паоло Пазолини, Бернардо Бертолуччи, Дарио Ардженто и многими другими, а когда прославился в Европе, его пригласили в Голливуд.

Итальянский композитор Эннио Морриконе показывает премию Rota Prize, которую он получил в Риме. 1995 год
4 из 15

Морриконе сотрудничал с крупнейшими итальянскими кинорежиссерами: Пьером Паоло Пазолини, Бернардо Бертолуччи, Дарио Ардженто и многими другими, а когда прославился в Европе, его пригласили в Голливуд.

© AP Photo / Plinio Lepri
© AFP 2020 / Tiziana Fabi

В США он писал музыку для фильмов Романа Полански, Оливера Стоуна, Брайана Де Пальмы, Майк Николс, Барри Терренса Малика, Квентина Тарантино и других.

Итальянский композитор Эннио Морриконе позирует во время интервью в Риме. 2017 год
5 из 15

В США он писал музыку для фильмов Романа Полански, Оливера Стоуна, Брайана Де Пальмы, Майк Николс, Барри Терренса Малика, Квентина Тарантино и других.

© AFP 2020 / Tiziana Fabi
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За свою карьеру Эннио Морриконе создал саундтреки более чем к 500 кинокартинам.

Концерт композитора и дирижера Эннио Морриконе
6 из 15

За свою карьеру Эннио Морриконе создал саундтреки более чем к 500 кинокартинам.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AFP 2020 / GETTY IMAGES/Jason Merritt

Композитора шесть раз номинировали на "Оскар". В 2007 году получил премию за его вклад в музыкальное киносопровождение, а в 2016 году — за музыку к фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".

Итальянский композитор Эннио Морриконе в премией Оскар. 2016 год
7 из 15

Композитора шесть раз номинировали на "Оскар". В 2007 году получил премию за его вклад в музыкальное киносопровождение, а в 2016 году — за музыку к фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".

© AFP 2020 / GETTY IMAGES/Jason Merritt
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Морриконе несколько раз снимался в фильмах, к которым писал музыку. Все началось с того, что он по просьбе Джузеппе Торнаторе появился в одном фильмов — дирижировал оркестром.

На фото: Джузеппе Торнаторе и Эннио Морриконе.

Композитор Эннио Морриконе и режиссер Джузеппе Торнаторе на фотосессии фильма Лучшее предложение (The Best Offer) в рамках 63-го Берлинского Международного кинофестиваля Берлинале-2013
8 из 15

Морриконе несколько раз снимался в фильмах, к которым писал музыку. Все началось с того, что он по просьбе Джузеппе Торнаторе появился в одном фильмов — дирижировал оркестром.

На фото: Джузеппе Торнаторе и Эннио Морриконе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Andrew Medichini

"Но я просто выполнял свою работу, никакого особого пиетета перед камерой у меня не было", — говорил Морриконе.

Итальянский композитор Эннио Морриконе
9 из 15

"Но я просто выполнял свою работу, никакого особого пиетета перед камерой у меня не было", — говорил Морриконе.

© AP Photo / Andrew Medichini
© AFP 2020 / Raul Bravo

Помимо музыки к кинофильмам, Морриконе работал и в академических жанрах, но эта грань его творчества не так хорошо известна.

Президент Чили Мишель Бачелет с итальянскийм композитором Эннио Морриконе
10 из 15

Помимо музыки к кинофильмам, Морриконе работал и в академических жанрах, но эта грань его творчества не так хорошо известна.

© AFP 2020 / Raul Bravo
© AFP 2020 / Fredrik Sandberg / SCANPIX SWEDEN

"Все очень просто: за музыку к кино платят, а за музыку для души — нет", — объяснял композитор.

Итальянский Композитор Эннио Морриконе
11 из 15

"Все очень просто: за музыку к кино платят, а за музыку для души — нет", — объяснял композитор.

© AFP 2020 / Fredrik Sandberg / SCANPIX SWEDEN
© AP Photo / David Karp

Морриконе предпочитал дирижировать собственной киномузыкой сам. "Просто я не хочу, чтобы моя музыка к фильмам слишком тиражировалась и пропагандировалась. Я  как автор предпочитаю играть сам, тем самым контролируя ее", — говорил он..

Итальянский композитор Эннио Морриконе дирижирует Римским симфоническим оркестром
12 из 15

Морриконе предпочитал дирижировать собственной киномузыкой сам. "Просто я не хочу, чтобы моя музыка к фильмам слишком тиражировалась и пропагандировалась. Я  как автор предпочитаю играть сам, тем самым контролируя ее", — говорил он..

© AP Photo / David Karp
© AP Photo / Michael Sohn

Композитор любил пробовать себя в разных жанрах и пытался открыть их с неожиданной стороны.

Композитор Эннио Морриконе
13 из 15

Композитор любил пробовать себя в разных жанрах и пытался открыть их с неожиданной стороны.

© AP Photo / Michael Sohn
© REUTERS / Alessandro Garofalo

"Для меня всегда было очень важно работать в разных жанрах, будь то фильм о любви, о полицейских, вестерн или приключения. Я всегда пытался открыть для себя и привнести что-то новое, сохраняя при этом свой стиль. Когда я работаю с фильмами разных жанров, то как бы заново перерождаюсь, обновляю свое мастерство", — рассказывал музыкант.

Итальянский композитор Эннио Морриконе
14 из 15

"Для меня всегда было очень важно работать в разных жанрах, будь то фильм о любви, о полицейских, вестерн или приключения. Я всегда пытался открыть для себя и привнести что-то новое, сохраняя при этом свой стиль. Когда я работаю с фильмами разных жанров, то как бы заново перерождаюсь, обновляю свое мастерство", — рассказывал музыкант.

© REUTERS / Alessandro Garofalo
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Италия всегда с бесконечной признательностью будет помнить артистический гений Эннио Морриконе, заявил премьер страны Джузеппе Конте. "Он дал нам возможность мечтать, переживать, размышлять, написав знаменитые ноты, которые оставили неизгладимый след в истории музыки и кино", — написал Конте в Twitter.

Итальянский композитор Эннио Морриконе
15 из 15

Италия всегда с бесконечной признательностью будет помнить артистический гений Эннио Морриконе, заявил премьер страны Джузеппе Конте. "Он дал нам возможность мечтать, переживать, размышлять, написав знаменитые ноты, которые оставили неизгладимый след в истории музыки и кино", — написал Конте в Twitter.

© REUTERS / Fabrizio Bensch
1 из 15

Композитор оставил некролог о себе, объявил его адвокат и друг семьи. "Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью", — говорится в тексте.

© AP Photo / Boris Grdanoski
2 из 15

Эннио Морриконе вырос в семье джазового трубача Марио Морриконе. Когда мальчику исполнилось девять, он поступил в консерваторию в Риме, где проучился в общей сложности 11 лет и получил дипломы по классам трубы, оркестра и композиции.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
3 из 15

Киномузыку Морриконе начал писать в 1960-е, когда ему было уже за 30. Первый успех композитору принесли спагетти-вестерны — жанр, с которым прочно ассоциируется его имя. Широкая известность пришла к музыканту после работы над картинами его бывшего одноклассника Серджо Леоне.

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
4 из 15

Морриконе сотрудничал с крупнейшими итальянскими кинорежиссерами: Пьером Паоло Пазолини, Бернардо Бертолуччи, Дарио Ардженто и многими другими, а когда прославился в Европе, его пригласили в Голливуд.

© AP Photo / Plinio Lepri
5 из 15

В США он писал музыку для фильмов Романа Полански, Оливера Стоуна, Брайана Де Пальмы, Майк Николс, Барри Терренса Малика, Квентина Тарантино и других.

© AFP 2020 / Tiziana Fabi
6 из 15

За свою карьеру Эннио Морриконе создал саундтреки более чем к 500 кинокартинам.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Композитора шесть раз номинировали на "Оскар". В 2007 году получил премию за его вклад в музыкальное киносопровождение, а в 2016 году — за музыку к фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".

© AFP 2020 / GETTY IMAGES/Jason Merritt
8 из 15

Морриконе несколько раз снимался в фильмах, к которым писал музыку. Все началось с того, что он по просьбе Джузеппе Торнаторе появился в одном фильмов — дирижировал оркестром.

На фото: Джузеппе Торнаторе и Эннио Морриконе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
9 из 15

"Но я просто выполнял свою работу, никакого особого пиетета перед камерой у меня не было", — говорил Морриконе.

© AP Photo / Andrew Medichini
10 из 15

Помимо музыки к кинофильмам, Морриконе работал и в академических жанрах, но эта грань его творчества не так хорошо известна.

© AFP 2020 / Raul Bravo
11 из 15

"Все очень просто: за музыку к кино платят, а за музыку для души — нет", — объяснял композитор.

© AFP 2020 / Fredrik Sandberg / SCANPIX SWEDEN
12 из 15

Морриконе предпочитал дирижировать собственной киномузыкой сам. "Просто я не хочу, чтобы моя музыка к фильмам слишком тиражировалась и пропагандировалась. Я  как автор предпочитаю играть сам, тем самым контролируя ее", — говорил он..

© AP Photo / David Karp
13 из 15

Композитор любил пробовать себя в разных жанрах и пытался открыть их с неожиданной стороны.

© AP Photo / Michael Sohn
14 из 15

"Для меня всегда было очень важно работать в разных жанрах, будь то фильм о любви, о полицейских, вестерн или приключения. Я всегда пытался открыть для себя и привнести что-то новое, сохраняя при этом свой стиль. Когда я работаю с фильмами разных жанров, то как бы заново перерождаюсь, обновляю свое мастерство", — рассказывал музыкант.

© REUTERS / Alessandro Garofalo
15 из 15

Италия всегда с бесконечной признательностью будет помнить артистический гений Эннио Морриконе, заявил премьер страны Джузеппе Конте. "Он дал нам возможность мечтать, переживать, размышлять, написав знаменитые ноты, которые оставили неизгладимый след в истории музыки и кино", — написал Конте в Twitter.

© REUTERS / Fabrizio Bensch
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КультураДжузеппе КонтеДарио ФранческиниЭннио МорриконеИталия
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