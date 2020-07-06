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Афганское правительство отказалось освобождать около 600 пленных талибов
Афганское правительство сообщило, что не отпустит около 600 пленных, освобождения которых требует радикальная группировка "Талибан", сообщает телеканал 1TV... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:07
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353
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седик седикки, афганистан, катар, талибан, сша, в мире

Афганское правительство отказалось освобождать около 600 пленных талибов

12:07 06.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Афганское правительство сообщило, что не отпустит около 600 пленных, освобождения которых требует радикальная группировка "Талибан", сообщает телеканал 1TV News.
По данным телеканала, власти страны заявили об отказе отпустить 597 пленных талибов. Управление тюрем Афганистана сообщило, что большинство из этих заключенных осуждены за уголовные преступления, убийства.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
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Власти Афганистана освободили почти 3,9 тысячи пленных талибов
Сообщается, что афганское правительство уже освободило около 4 тысяч пленных талибов. В свою очередь талибы требуют от афганских властей освободить 5 тысяч пленных на основе соглашения с США. "Талибан", по данным телеканала, освободил 616 заключенных.
Представитель президента Афганистана Седик Седикки ранее заявил, что правительство настроено начать переговоры, но полное освобождение заключенных талибами является важным условием. Бывший командующий "Талибана" Сайед Акбар Ага также заявил, что движение настаивает на полном освобождении пленных перед началом межафганских переговоров.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
Спецпредставитель президента РФ в Афганистане
4 июля, 17:10
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200001
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Седик СедиккиАфганистанКатарТалибанСШАВ мире
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