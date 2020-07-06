Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573944017.html
Юрий Купер: мне всегда неловко присутствовать на своих вернисажах
Юрий Купер – один из наиболее заметных на мировом рынке современных российский художников, работающий в различных жанрах и техниках, среди которых живопись,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:04
культура
юрий купер
интервью - авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573932629_0:136:2000:1261_1400x0_80_0_0_e59c4571045d2dd2a7f222205026f42d.jpg
https://ria.ru/20200527/1571992813.html
https://ria.ru/20200526/1571990441.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200420/1570304288.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573932629_0:136:2000:1261_1400x0_80_0_0_e59c4571045d2dd2a7f222205026f42d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573932629_0:153:2000:1653_1400x0_80_0_0_665b929c6fa38e4e4d85d2bfe4cb6b25.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573932629_0:73:2000:2073_1400x0_80_0_0_6f5c94e1d1a33c91ebf0b2b1af6faf10.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, юрий купер, интервью - авторы

Юрий Купер: мне всегда неловко присутствовать на своих вернисажах

13:00 06.07.2020 (обновлено: 13:04 06.07.2020)
251
© Фото : предоставлено пресс-службой Фонда поддержки искусств RAFХудожник Юрий Купер
Художник Юрий Купер
© Фото : предоставлено пресс-службой Фонда поддержки искусств RAF
Юрий Купер – один из наиболее заметных на мировом рынке современных российский художников, работающий в различных жанрах и техниках, среди которых живопись, графика, театральные декорации, иллюстрации к книгам, а также поэзия и проза. Его произведения хранятся во многих музейных и частных собраниях. Картины Купера можно увидеть в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Эрмитаже, Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, музее Метрополитен, коллекциях министерства культуры Франции, Библиотеке Конгресса США, Центре изобразительных искусств Сейнсбери Восточной Англии.
В тандеме с режиссером Никитой Михалковым Купер создал спектакли "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1988) и "Метаморфозы" (2016-2019). В творческом союзе с режиссером Александром Сокуровым художник работал над оперой "Борис Годунов" в Большом театре. Спектакль получил номинацию на престижную премию "Золотая маска".
Юрий Купер отметил 5 июля свое 80-летие, накануне юбилея корреспондент РИА Новости Анна Горбашова поговорила с художником о его новых проектах, отношении к актуальному искусству, дружбе с Никитой Михалковым и юбилейном мальчишнике.
— В начале марта у вас открылась юбилейная выставка "Сфумато" во Флоренции, в Академии изящных искусств, которая с первых дней пользовалась успехом. Вскоре она закрылась из-за карантина, в начале июня снова открылась и окончательно закрылась 5 июля непосредственно в ваш юбилей. Вам так и не удалось на ней побывать?
— Нет, видел только в видеозаписях, а может, оно и к лучшему, я даже рад, что так случилось.
Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017
27 мая, 08:00Культура
Картины с загадкой, за которые на аукционах отдали миллионы
— Почему?
— Когда у меня были вернисажи в Париже, где я жил и работал, мне всегда было как-то неловко там присутствовать. Здороваться, расшаркиваться, слушать какие-то дурацкие комплименты. Я сидел в кафе рядом с галереей, и те, кто хотели, подходили меня поздравить.
— Не любите светскую суету?
— В молодости любил. А с возрастом исчезло чувство ожидания чего-то необыкновенного. Раньше приходил на какую-то тусовку и ждал, что что-то произойдет, кого-то встречу, а сейчас уже ничего не жду, знаю точно, что ничего не произойдет. Опять же, когда ты куда-то не ходишь, то избавляешь себя от возможных негативных эмоций.
— В советские времена вы уехали из России, жили и работали в США, во Франции, сейчас большую часть времени проводите здесь?
— Да. Во Францию я иногда приезжаю, но сейчас там делать нечего. В свое время я уехал, но не ради свободы творчества, я вообще считаю, что она была и в СССР, а потому что за творчество здесь не платили. Во всем мире молодые люди уезжают куда-то, чтобы посмотреть на этот мир, возможно, реализовать себя. К сожалению, в нашем случае нельзя было уехать путешествовать, а потом вернуться, билет был только в один конец — уезжал ты навсегда.
— Как вы проводили время в самоизоляции, над чем работали?
— Я живу в Подмосковье, там и изолировался — работал. Сейчас я занимаюсь архитектурой. Сделал дизайн Театра киноактера, он уже закончен, в процесс работы интерьеры исторического кинотеатра "Ударник", который реконструируется для Никиты Михалкова. Еще я оформляю партитуру "Реквиема" композитора Артемьева, она выйдет ограниченным тиражом — 30 экземпляров. В театре я сейчас работаю над проектом Михалкова "Метаморфозы" и сценографией пьесы, которую написали для него братья Пресняковы по его фильму "12".
Министр культуры РФ Ольга Любимова
26 мая, 11:00Культура
Ольга Любимова: культура поэтапно будет возвращаться к привычной жизни
— С Никитой Сергеевичем у вас много проектов, вы дружите?
— Да, мы знакомы с юношества, дружили по-уличному, встречались на мероприятиях в Доме кино, наши жены работали в одном доме моделей. Позже, после моего отъезда, встретились уже в Европе.
— Сейчас Михалкова многие критикуют за его политические взгляды, и эта критика касается не только его личности, но заодно и творчества. Как вы считаете, уместно ли смешивать в одну кучу произведения художника и его политические убеждения?
— А вы как считаете, можно ли вычеркнуть из истории искусства Веласкеса, потому что он был другом короля, а также еще многих придворных художников? Естественно, кто-то его не любит, потому что он преуспевающий режиссер, дружит с президентом, за что его любить-то? Никита как-то пошутил в разговоре, что если бы он был президентом, то назначил бы меня министром культуры. Но я отказался сразу. По сравнению с романтиком Михалковым, я настоящий террорист.
— И кого бы вы терроризировали в должности министра культуры?
— Я бы никому денег на кино не дал (смеется).
— Не любите кино?
— Я люблю смотреть кино. Включаю и смотрю все фильмы, допустим, Этторе Сколы, потом все фильмы с Брэдом Питтом и так далее. Российское кино я включаю, слушаю 10 минут диалоги и выключаю. Сегодня все пытаются сделать артхаусные фильмы для фестивалей, потому что не могут заработать на зрительском кино, хороших фильмов единицы.
— А как вы относитесь, как сейчас принято говорить, к актуальному искусству, на перформансы бы денег дали?
— Честно говоря, я даже не понимаю этот термин. Это как в моде, вот что вы считаете модным? А на самом деле модный человек это тот, кто вне моды, потому что следят за модой только, как бы сказать, простые ребята. Это все лохотронские термины, как во время революции 1917 года — кто был никем, тот станет всем. Все эти перформансы для профессионально непригодных художников, за редким исключением, которого даже здесь, в России, нет. "Актуальность" этих мастеров сводится к тому, что они не актуальны, а в большинстве своем самозванцы. Тех, кто наводнили арт-рынок — псевдокураторов, перформансистов, я их называю чичиковы — приехали в деревню и якобы просвещают простой наивный народ, открывают какие-то сайты для инвестиций в искусство и так далее.
— Кто-то нравится из современных художников?
— Кто-то нравится, но не в России.
— Последний раз ваша персональная выставка была в Театральном музее имени Бахрушина пять лет назад. Не планируете показать в Москве "Сфумато" или какую-то другую ретроспективную выставку?
— Я могу много чего планировать, но сам я этим заниматься не буду. Желание есть, а возможности нет. Если сложится, буду рад.
— Как художник, вы попробовали себя во многих жанрах – живопись, графика, иллюстрация, дизайн, архитектура, сценография. На данном отрезке времени чем вам особенно интересно заниматься, так сказать, для души?
— Чем-то новым. Я сейчас, например, пишу не на холсте, а на фанере, осваиваю новую фактуру. Дизайн интересен, архитектура. А еще я прозу пишу, стихи и пою. Вот записали новый диск с Сашей Маршалом, сейчас надо сделать макет обложки. Но это исключительно для друзей, не для продажи.
Художник пишет портрет девочки в ходе специального проекта Мастерская в рамках всероссийской акции Ночь искусств в Третьяковской галерее
20 апреля, 15:31Акценты
Профессиональные затворники: художники творят в прежнем режиме Самоизоляция для многих российских художников оказалась стимулом еще больше погрузиться в творчество. Кто-то работает, как и раньше дома, кое-кто уехал на дачу и там соблюдает режим. А есть и те, кто в таком режиме трудится почти всю жизнь.
— Оглядываясь назад, вы о чем-то жалеете, может, что-то не случилось, а могло бы, а сейчас уже поздно?
— Я честно не знаю, надо подумать. Когда спрашивают, как бы ты по-другому прожил жизнь, вопрос такой скользкий... В момент, когда я от чего-то отказывался, будь то творческое или личное, я жалел об этом. А по прошествии какого-то времени понимал, что я был прав, что отказался. Это было правильно.
— Как отметите юбилей?
— У меня будет мальчишник, посижу с друзьями – Сашей Маршалом, Сережей Мазаевым, Аликом Тохтахуновым. Но если придут дамы, пусть приходят, мы не против.
000000
Обсудить 0
КультураЮрий КуперИнтервью - Авторы
Рекомендуем
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
Рено Селигманн: Россия встретила кризис в хорошей форме
Пресс-конференция АТОМ РЯДОМ, 6 июля 2020 года
В России стартовал конкурс "АТОМ РЯДОМ"
Защита бизнес-планов в акселераторе инноваций в Воронеже
Яблоки и роботы-штукатуры: как работает акселератор стартапов в Воронеже
Девушки фотографируют новый десерт в гастрономическом ресторане в центре Санкт-Петербурга
Гастрономические открытия. Как Петербург принимает гостей
Председатель парламента Ливии Акила Салех во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Акила Салех: власть в Ливии не должна быть сосредоточена в одном регионе
Ветряные электростанции
В мировой энергетике наступает время хаоса
Джазовый саксофонист Сергей Головня
Сергей Головня: Koktebel Jazz Party в этом году будет бомбический!
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Солдаты армии Бундесвера
Спецназ за фюрера. В чем обвиняют элитные войска Германии
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп объявил последнюю битву за Америку. Почему у него не получится
Здание правительства Украины в Киеве
Украина успешно борется против гегемонии Запада. И помогает России
Амплитуда механических колебаний, вызванная баллистическим резонансом
Российские ученые обнаружили новый физический парадокс
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
Дорога в окрестностях Судака
Под Крымом действует гигантская опреснительная установка
Украинские гривны
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
00:25В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
00:23В РВИО рассказали о морской победе XVIII века, которую празднуют в России
Лента новостейМолния