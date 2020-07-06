https://ria.ru/20200706/1573943792.html
Палестина призвала Израиль закрыть КПП и границу из-за коронавируса
Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе обратился к властям Израиля с призывом закрыть пропускные пункты и границы с Палестиной из-за коронавируса. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:04
2020-07-06T12:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
оон
палестина
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_938e861069b63083aff52e3579a7fbca.jpg
палестина
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_938e861069b63083aff52e3579a7fbca.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f103424d1bcc27c223273a93ab123810.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_579:0:2627:2048_1400x0_80_0_0_284f263fa9ab91edbb0ef69b54f28d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, оон, палестина, израиль, в мире
ГАЗА, 6 июл - РИА Новости.
Премьер-министр Палестины
Мухаммед Штайе обратился к властям Израиля
с призывом закрыть пропускные пункты и границы с Палестиной из-за коронавируса
.
"Палестинская администрация призывает Израиль закрыть пропускные пункты и границы с палестинскими территориями. Мы направим запрос в ООН
для контроля за этим шагом", - сказал Штайе на пресс-конференции.
По его словам, 18% случаев заражения коронавирусом зафиксированы у палестинцев, работающих в Израиле, еще 82% инфицированных заразились, контактируя с ними на свадьбах и поминках.
Штайе подчеркнул, что отсутствие контроля над пропускными пунктами и границами стало одной из основных причин вспышки заболеваемости COVID-19 в Палестине.
Премьер призвал палестинские общины не проводить свадьбы и массовые собрания, чтобы ограничить распространение вируса. Он также призвал палестинцев, работающих в Израиле, оставаться на своих рабочих местах и не приезжать на палестинские территории.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.