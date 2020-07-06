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Палестина призвала Израиль закрыть КПП и границу из-за коронавируса
Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе обратился к властям Израиля с призывом закрыть пропускные пункты и границы с Палестиной из-за коронавируса. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:04
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коронавирус covid-19, коронавирусы, оон, палестина, израиль, в мире

Палестина призвала Израиль закрыть КПП и границу из-за коронавируса

12:04 06.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ГАЗА, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе обратился к властям Израиля с призывом закрыть пропускные пункты и границы с Палестиной из-за коронавируса.
"Палестинская администрация призывает Израиль закрыть пропускные пункты и границы с палестинскими территориями. Мы направим запрос в ООН для контроля за этим шагом", - сказал Штайе на пресс-конференции.
По его словам, 18% случаев заражения коронавирусом зафиксированы у палестинцев, работающих в Израиле, еще 82% инфицированных заразились, контактируя с ними на свадьбах и поминках.
Штайе подчеркнул, что отсутствие контроля над пропускными пунктами и границами стало одной из основных причин вспышки заболеваемости COVID-19 в Палестине.
Премьер призвал палестинские общины не проводить свадьбы и массовые собрания, чтобы ограничить распространение вируса. Он также призвал палестинцев, работающих в Израиле, оставаться на своих рабочих местах и не приезжать на палестинские территории.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыООНПалестинаИзраильВ мире
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