Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573943771.html
Суд признал псковскую журналистку виновной в оправдании терроризма
Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове начал зачитывать обвинительный приговор местной журналистке Светлане Прокопьевой по делу о... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:52
светлана прокопьева
россия
псков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573956076_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_c4724707de5d81eff97298aa4982f607.jpg
https://ria.ru/20200704/1573901600.html
1
россия
псков
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Светлана Прокопьева ответила на вопросы журналистов возле здания суда
Светлана Прокопьева ответила на вопросы журналистов возле здания суда
2020-07-06T12:04
true
PT0M40S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573956076_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_c4724707de5d81eff97298aa4982f607.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573956076_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_2508674f888975e9f82eac3a0ef9f7f9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573956076_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_eb9e0fb69c9fa4864a01654a0199702f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана прокопьева, россия, псков, происшествия

Суд признал псковскую журналистку виновной в оправдании терроризма

12:04 06.07.2020 (обновлено: 14:52 06.07.2020)
5486
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове начал зачитывать обвинительный приговор местной журналистке Светлане Прокопьевой по делу о публичном оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать виновной Прокопьеву по части 2 статьи 205.2 УК РФ", - оглашает приговор судья Андрей Морозов.
Ранее гособвинитель попросила для Прокопьевой 6 лет колонии.
В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем незадолго до этого в здании ФСБ в Архангельске. Текст передачи был выложен в форме статьи "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора, а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. Региональное СУСК РФ возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре
4 июля, 22:18
СЖР поддержал журналистку из Пскова, обвиняемую в оправдании терроризма
Свою вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года.
Взрыв у входа в здание ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года устроил 17-летний подросток: он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.
4401024
Обсудить 1
Светлана ПрокопьеваРоссияПсковПроисшествия
Рекомендуем
Светлана Прокопьева
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
Украинские гривны
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Подозреваемый в серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского районов
Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье умер в СИЗО
Светлана Прокопьева ответила на вопросы журналистов возле здания суда
Защита будет обжаловать приговор псковской журналистке Прокопьевой
Вид с моря на Гонконг
Китай оставляет за собой право ответить на действия Канады из-за Гонконга
Тестирование на коронавирус
В Кузбассе выявили 67 случаев заражения коронавирусом
Недостроенный военный ракетный крейсер Украина
Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера "Украина" с Россией
Луис Абинадер
Оппозиционер Абинадер лидирует на выборах президента Доминиканы
Вспышка чумы
В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России
Корабль береговой охраны Украины
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Митрополит прокомментировал скандал вокруг лишенного сана клирика Сергия
Вид на город Кабул в Афганистане
Афганское правительство отказалось освобождать около 600 пленных талибов
Туристы в одном из отелей Антальи, Турция
Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян
Машина скорой помощи в Красноярске
В Красноярске погибли две девушки, выпав из окна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
00:25В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
00:23В РВИО рассказали о морской победе XVIII века, которую празднуют в России
Лента новостейМолния