Суд признал псковскую журналистку виновной в оправдании терроризма

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове начал зачитывать обвинительный приговор местной журналистке Светлане Прокопьевой по делу о публичном оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости.

"Признать виновной Прокопьеву по части 2 статьи 205.2 УК РФ", - оглашает приговор судья Андрей Морозов.

Ранее гособвинитель попросила для Прокопьевой 6 лет колонии.

В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем незадолго до этого в здании ФСБ Архангельске . Текст передачи был выложен в форме статьи "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора , а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. Региональное СУСК РФ возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

Свою вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года.