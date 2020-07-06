Эксперт: до 70% тигров на территории Китая одновременно живут и в России

ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. До 70% амурских тигров, которые фиксируются в Китае, одновременно обитают и в России, сообщил генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"Мы считаем, что все амурские тигры в КНР – "наши", которые переходят туда на какое-то время жить и возвращаются. Совместные исследования показывают, что до 70% тигров которые обитают в КНР, одновременно обитают и в РФ. У них самобытных тигров не так много. С учетом того, что внешне они не отличаются, мы считаем, что это наши тигры, которые осваивают территорию, даже если они и создают семьи (в КНР)", - сказал Арамилев в интервью порталу "Твой Дальний Восток".
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой-2021/22.