Эксперт: до 70% тигров на территории Китая одновременно живут и в России

"Мы считаем, что все амурские тигры в КНР – "наши", которые переходят туда на какое-то время жить и возвращаются. Совместные исследования показывают, что до 70% тигров которые обитают в КНР, одновременно обитают и в РФ. У них самобытных тигров не так много. С учетом того, что внешне они не отличаются, мы считаем, что это наши тигры, которые осваивают территорию, даже если они и создают семьи (в КНР)", - сказал Арамилев в интервью порталу "Твой Дальний Восток".