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Эксперт: до 70% тигров на территории Китая одновременно живут и в России
До 70% амурских тигров, которые фиксируются в Китае, одновременно обитают и в России, сообщил генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:02
риа наука
центр "амурский тигр"
сергей арамилев
дальний восток
земля - риа наука
китай
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центр "амурский тигр", сергей арамилев, дальний восток, земля - риа наука, китай

Эксперт: до 70% тигров на территории Китая одновременно живут и в России

12:02 06.07.2020
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© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Амурский тигр
Амурский тигр
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
Амурский тигр. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. До 70% амурских тигров, которые фиксируются в Китае, одновременно обитают и в России, сообщил генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"Мы считаем, что все амурские тигры в КНР – "наши", которые переходят туда на какое-то время жить и возвращаются. Совместные исследования показывают, что до 70% тигров которые обитают в КНР, одновременно обитают и в РФ. У них самобытных тигров не так много. С учетом того, что внешне они не отличаются, мы считаем, что это наши тигры, которые осваивают территорию, даже если они и создают семьи (в КНР)", - сказал Арамилев в интервью порталу "Твой Дальний Восток".
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой-2021/22.
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25 марта, 08:00Хорошие новости
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РИА НаукаЦентр "Амурский тигр"Сергей АрамилевДальний ВостокЗемля - РИА НаукаКитай
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