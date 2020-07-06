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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20200706/1573943435.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": как отпускать прошлое
Человек часто становится рабом своего прошлого. Ошибки, которые не были прожиты и отпущены, отравляют жизнь и не дают стать счастливым. Или наоборот? Как отпустить то, за что до сих пор стыдно? Как перестать жалеть о проваленном экзамене, разрушенных отношениях, неверном выборе? А что нельзя игнорировать и забыть? И правда ли, что всё к лучшему?
2020-07-06T12:05
страхи/ошибки
подкаст
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Подкаст "Страхи/Ошибки": как отпускать прошлое
Человек часто становится рабом своего прошлого. Ошибки, которые не были прожиты и отпущены, отравляют жизнь и не дают стать счастливым. Или наоборот? Как отпустить то, за что до сих пор стыдно? Как перестать жалеть о проваленном экзамене, разрушенных отношениях, неверном выборе? А что нельзя игнорировать и забыть? И правда ли, что всё к лучшему?
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573943337_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_9b1c7cebf90442f087ab917de10e16f0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Подкаст "Страхи/Ошибки": как отпускать прошлое

12:05 06.07.2020
3225
Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки": как отпускать прошлое
Вчера, 12:05
Человек часто становится рабом своего прошлого. Ошибки, которые не были прожиты и отпущены, отравляют жизнь и не дают стать счастливым. Или наоборот? Как отпустить то, за что до сих пор стыдно? Как перестать жалеть о проваленном экзамене, разрушенных отношениях, неверном выборе? А что нельзя игнорировать и забыть? И правда ли, что всё к лучшему?
Почему нам нужно всё время оглядываться назад, сожалеть о несделанном выборе и упущенных возможностях? Не тот брак, не та работа, не та жизнь... Можно ли отключить сомнения и смотреть в будущее с холодной головой? О чём говорит сильное чувство вины за прошлое? Почему одни сожалеют, а другим — всё равно? Чем ценны старые ошибки и как их отпустить?
Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, почему людям свойственно сомневаться в своём выборе и может ли копание в прошлом быть оправданием бездействия в настоящем.
1:30 Почему нам нужно всё время оглядываться назад?
2:30 Где начинается патологическое копание в прошлом?
8:45 Что стоит за самоедством ("всё могло бы быть иначе, если бы я тогда…")?
9:15 Что такое "локус контроля" и как он определяет наше поведение и отношение к событиям?
15:30 Жить прошлым значит оправдывать своё бездействие?
16:25 Почему так сложно отпустить прошлое и начать думать о будущем?
19:45 Об особенностях принятия решений: почему в любом случае человек жалеет
21:45 "Проще забить": почему нельзя игнорировать прошлое
25:00 Что несёт в себе выражение "всё к лучшему": оправдание пассивной позиции или оптимизм?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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