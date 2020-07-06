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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200706/1573943395.html
В ОП предложили ЦИК совместно готовить экспертов по онлайн-голосованию
Общественная палата готова заниматься подготовкой экспертов по наблюдению за электронным дистанционным голосованием вместе с ЦИК, заявил первый зампредседателя... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:01
голосование по поправкам в конституцию
артем кирьянов
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нижегородская область
общество
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353
60
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артем кирьянов, москва, нижегородская область, общество

В ОП предложили ЦИК совместно готовить экспертов по онлайн-голосованию

12:00 06.07.2020 (обновлено: 12:01 06.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАртем Кирьянов
Артем Кирьянов
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Артем Кирьянов. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Общественная палата готова заниматься подготовкой экспертов по наблюдению за электронным дистанционным голосованием вместе с ЦИК, заявил первый зампредседателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов.
На круглом столе "Электронное голосование - шаг в будущее" член ЦИК Антон Лопатин предложил готовить таких экспертов в ОП.
"Хотел бы предложить с учётом того, что роль Общественной палаты с точки зрения наблюдения уже закреплена, наблюдатели от Общественной палаты - это уже норма жизни, есть предложение экспертов, в том числе по наблюдению за дистанционным электронным голосованием, готовить в Общественной палате, а не в ЦИК", - сказал Лопатин.
По его мнению, ещё предстоит поработать над возможностью наблюдать за электронным дистанционным голосованием наблюдателям без специальной технической подготовки.
"Мы относимся к этому положительно, но надо идти рука об руку. Мы готовы, что называется, собирать неравнодушных людей, предоставлять площадку и заниматься разработкой материалов, но, конечно, информационно-методическая история, научно-методическая... это история, непосредственно связанная с ЦИК. Здесь если бы продолжилось то сотрудничество, которое сейчас есть, это было бы абсолютно правильно", - отметил Кирьянов.
В ходе общероссийского голосования по поправкам в конституцию воспользоваться электронным дистанционным голосованием могли жители Москвы и Нижегородской области.
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Голосование по поправкам в КонституциюАртем КирьяновМоскваНижегородская областьОбщество
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