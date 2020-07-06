В ОП предложили ЦИК совместно готовить экспертов по онлайн-голосованию

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Общественная палата готова заниматься подготовкой экспертов по наблюдению за электронным дистанционным голосованием вместе с ЦИК, заявил первый зампредседателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественная палата готова заниматься подготовкой экспертов по наблюдению за электронным дистанционным голосованием вместе с ЦИК, заявил первый зампредседателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов

На круглом столе "Электронное голосование - шаг в будущее" член ЦИК Антон Лопатин предложил готовить таких экспертов в ОП.

"Хотел бы предложить с учётом того, что роль Общественной палаты с точки зрения наблюдения уже закреплена, наблюдатели от Общественной палаты - это уже норма жизни, есть предложение экспертов, в том числе по наблюдению за дистанционным электронным голосованием, готовить в Общественной палате, а не в ЦИК", - сказал Лопатин.

По его мнению, ещё предстоит поработать над возможностью наблюдать за электронным дистанционным голосованием наблюдателям без специальной технической подготовки.

"Мы относимся к этому положительно, но надо идти рука об руку. Мы готовы, что называется, собирать неравнодушных людей, предоставлять площадку и заниматься разработкой материалов, но, конечно, информационно-методическая история, научно-методическая... это история, непосредственно связанная с ЦИК. Здесь если бы продолжилось то сотрудничество, которое сейчас есть, это было бы абсолютно правильно", - отметил Кирьянов.