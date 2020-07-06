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В Южной Осетии не осталось зараженных коронавирусом
В Южной Осетии больше нет заражённых коронавирусом, сообщила журналистам замглавы Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:01
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353
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коронавирус covid-19, южная осетия, в мире

В Южной Осетии не осталось зараженных коронавирусом

12:01 06.07.2020
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© РИА Новости / Николай ПротопоповЦхинвал
Цхинвал
© РИА Новости / Николай Протопопов
Цхинвал. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 6 июл - РИА Новости. В Южной Осетии больше нет заражённых коронавирусом, сообщила журналистам замглавы Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева.
"Из инфекционной больницы в Южной Осетии выписали последнего больного коронавирусом. В республике на данный момент нет инфицированных", - сказала она.
В Южной Осетии было зафиксировано 85 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели все.
Южная Осетия продлила ограничения на пересечение границы с Россией до 31 июля. Принятые меры не распространяются на граждан республики, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая в республике начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная ОсетияВ мире
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